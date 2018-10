På Revmoen i Oppdal har Joakim (42) et større antall rever, som han holder som «kjælerever».

Joakim Nilsen Salen håper på å kunne drive avl og selge rev som kjælerev.

Tirsdag måtte han møte i Trøndelag tingrett for brudd på viltlovens bestemmelse om forbud mot vilt i fangenskap.

Overtredelse av viltloven

– Avl er ikke tillatt på denne måten, fordi rev regnes som vilt, sier aktor Alf Rune Nilsen i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.

Politiadvokaten forteller at politiet rykket ut etter en anmeldelse, og oppdaget en revefarm. Nilsen Salen sto også frem i media og i sosiale medier, og fortalte om sitt prosjekt.

Politiet ville at han skulle betale et forelegg på 15.000 kroner. Men Joakim nektet, og ønsket heller å ta saken for retten.

På gården har Nilsen Salen cirka 30 dyr plassert i bur.

Har ikke råd til forsvarer

Under sin forklaring i retten sier Nilsen Salen at han ikke har tatt seg råd til å engasjere en advokat. Han bekrefter at aktor har rett når han sier at han har vært svært offensiv i sosiale medier.

– Jeg har og har hatt både sølvrevtyper og blårevtyper, arter som er innført fra USA og Canada. Disse er holdt i fangenskap i snart 150 generasjoner og lenge avlet på, sier han.

Dyrene kom til Norge i 1913, men allerede i 1870-åra ble dyra avlet på i utlandet.

Han mener rev ikke kan sees annerledes på enn dyr som sau og høns, som gjennom århundrer er domestisert.

Ulovlig fangenskap

Politiadvokaten mener at vilt kan holdes i en innhegning, enten for pelsdyroppdrett eller som dyr i dyrehage.

Han støtter seg til Miljødirektoratet, som sier det å holde og avle rev for slikt formål, som Joakim Nilsen Salen gjør, er ulovlig.

Dyrevernalliansen, som anmeldte forholdet, ber myndighetene om å presisere regelverket. Kommunikasjonsleder Live Kleveland forteller retten at majoriteten av farmrever ikke kan klassifiseres som tamme, jamfør en undersøkelse. Hun sier til retten at undersøkelsens funn ikke støtter prosjektet med å holde rev som kjæledyr.

Professor og forsker i etologi (læren om dyrs atferd) Bjarne O. Braastad er innkalt som vitne under rettssaken.

– Jeg ser helt ikke problemet med å holde farmrev som selskapsdyr, ut fra det vi vet om hold av husdyr, altså dyr som gjennom lengre tider har vært temmet av menneskene, sier professoren.