Sandra Lyng (31) åpner opp om den tøffe tiden: – Jeg ville ikke leve mer

– Jeg har bestemt meg for å åpne opp om en ting som har vært sårt lenge.

Slik starter Sandra Lyng sin nyeste episode i podcasten «Smelt på tjukka», hvor hun åpner opp om sin psykiske lidelse og den kommende rollen som mor.

Ville avslutte livet

For i 2007, da Lyng var 20 år gammel, ble hun tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling.

– Jeg ble innlagt etter at jeg ikke ville leve mer. Og da jeg kom ut av sykehuset igjen, ble jeg manisk. Jeg dro på et halvt års tur og brukte opp alle pengene mine, sier hun og fortsetter:

– I ettertid fikk jeg igjen diagnosen bipolar lidelse av en psykiater, forteller hun åpenhjertig.

Med seg i podcasten har hun den erfarne psykologen Hedvig Montgomery – psykologen Lyng har hatt helt siden Idol-sirkuset i 2004.

Fikk beskjed om å slanke seg

Samtidig som den da 16 år gamle jenta fra Nordland skulle opptre for det norske folk hver fredag på Idol-scenen i 2004, var ikke alt like rosenrødt på hjemmebane.

– Akkurat de månedene skilte foreldrene mine seg. Det var også da det var verst når det kom til overspising. Jeg hadde bulimi, og det fortsatte bare derfra. Jeg var så glad for å komme bort fra alt det vonde hjemme.

31-åringen forteller at hun derfor takket ja til alt av tilbud som kom hennes vei. Til slutt ble hun utbrent.

Søkte trygghet hos eldre menn

– Da jeg var 17, fikk jeg beskjed om at jeg måtte slanke meg og se ut sånn og sånn, og gå på en sånn og sånn måte. Jeg fikk tips om at sex selger.

Hun begynte å treffe eldre menn for å føle seg trygg.

– Jeg fikk kommentarer på at de var eldre og rike. Jeg var jo aldri ute etter det, jeg var bare ute etter noen å elske, som kunne være glad i meg og som jeg kunne få trygghet av, sier hun gråtkvalt.

Psykolog Montgomery sier at det er klassisk å søke etter personer som har noe du selv mangler. Hun synes på ingen måte at det er rart at Lyng på den tiden knakk sammen.

– Du sto der og ropte: «Kan noen være så snill å stå sammen med meg her? Jeg trenger noen her». Der hvor du hadde trengt noen som holdt deg, ble du sluppet. Og i tillegg ble du fortalt at du var selvdestruktiv eller at det er noe galt med deg, sier psykologen i podcasten.

Vil fortelle om det nå

Grunnen til at Lyng ikke har åpnet opp om den vonde tiden før nå, er blant annet fordi hun har vært redd for å miste jobber.

– Jeg har vært redd for at det skal ha gjort at noen i jobbsituasjoner heller velger noen andre. Heller velger noen som ikke har utfordringer psykisk, innrømmer Lyng, og legger til at psykiske lidelser fortsatt er tabu og et stigma.