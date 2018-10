Jubler for sin første millionavtale: – Dette overgår alt

Det viktigste er imidlertid betydningen i det daglige, der familien har vært sentral med støtte.

– De har hatt et stramt budsjett, og ikke kunne hatt med verken fysioterapeut eller trener på konkurranser blant annet. I tillegg til pengene vil det gjennom denne avtalen ofte kunne være tilgang på fysisk støtteapparat ute på konkurranser.

Stjernedueoen sier også at en sandvolleyball-turnering i Oslo, som et ledd i å spre interessen for sporten, var viktig for deres valg om å inngå avtalen.

– Red Bull ønsker å samarbeide med verdens beste utøvere, og vi er opptatt av at utøvernes profil matcher bra med vår merkevare. Mol og Sørum innfrir på alle områder og er en perfekt match med Red Bull i en sport der vi har en lang historikk via Beach Volleyball Major Series hvor Red Bull har vært en partner over mange år, sier Myrseth.

