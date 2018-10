Den ulykksalige hendelsen skjedde fredag under Ryder Cup-turneringen i franske i Saint-Quentin-en-Yvelines.

Den amerikanske golfstjernen Brooks Koepka sendte en ball ut blant tilskuerne som til slutt traff Corine Remande (49) i ansiktet.

Skylder på arrangøren

Kvinnen, som hadde kommet til Frankrike fra Egypt for å bivåne den prestisjetunge turneringen, fikk umiddelbart legehjelp etter at blodet hadde begynt å fosse.

Nå viser det seg at skadene ble svært alvorlige for Remande.

– Legene fortalte meg at jeg har mistet synet på det øyet. Det skjedde så fort. Jeg kjente ikke noen smerte da jeg ble truffet. Det kjentes ikke ut som at ballen hadde truffet øyet mitt, og så kjente jeg at blodet begynte å renne. Undersøkelsene på fredag bekreftet at det var et brudd i øyehulen og øyeeplet eksploderte, sier hun til AFP ifølge Guardian.

Remande er takknemlig for at Koepka kom bort til henne etter ulykken, men er ikke like fornøyd med arrangørens håndtering av hendelsen. Etter at hun ble fraktet til sykehus har hun ikke hørt noe fra arrangøren, og tirsdag planlegger hun et møte med en advokat med planer om et søksmål.

– Det er ganske tydelig at ansvaret ligger på arrangøren. Dommerne ropte ikke en advarsel om at ballen var på vei mot tilskuerne. Jeg ønsker mest av alt at de tar ansvar for alle legeregningene for å være sikker på at det ikke blir noen infeksjon, sier Remande.

– Jeg prøvde å være positiv med ham slik at han (Koepka) ikke skulle miste konsentrasjonen, men da jeg ble fraktet bort, hørte jeg ingenting fra arrangøren, sier hun.

Mannen Raphael håper nå at synet ikke forsvinner helt, selv om prognosene ikke er de beste.

– I beste fall kan kun se skygger etter at hevelsen har gått ned etter noen måneder, sier han ifølge Sky Sports.

– Ingen god følelse

Koepka sa selv til Golf Digest at han umiddelbart fikk dårlig samvittighet da han skjønte at ballen var på vei ut blant tilskuerne. Den amerikanske golfstjernen sier samtidig at han ropte "fore", men for døve ører.

– Det er ingen god følelse, og jeg gjør det nok oftere enn jeg burde. Det virker som at vi treffer noen hver eneste uke, og det er ikke heldig, fordi vi prøver ikke å gjøre det. Det er vanskelig å kontrollere ballen, spesielt i 300 yards. Mange ganger står tilskuerne veldig nære, sier Koepka.

– Du kan rope «fore», men det betyr ikke noe. Med vinden som blåste og alle hadde jakker på seg siden det var kaldt … «fore» betyr ikke noe, men vi sa det.

Europa var overlegne i Ryder Cup og slo USA 17,5-10,5. USA har ikke vunnet turneringen på det europeiske kontinentet siden 1993.