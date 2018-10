Politiet i Troms har mottatt en rekke henvendelser i dag om bruk av vinterdekk. Datoen for bruk av piggdekk er i utgangspunktet 15 okt, men vi vil minne folk på at enhver er pliktig å være riktig skodd for forholdene uavhengig av dato. Følg med på værmelding og vær føre var.