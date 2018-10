Mohamed Salah sliter med å gjenskape den fantastiske 17-18-sesongen.

Så langt er det blitt tre mål på sju Premier League-kamper og én Champions League-kamp.

Forrige sesong ble det 44 mål på totalt 52 kamper i alle turneringer.

– Han er ikke i fantastisk form, men jeg syns ikke han er i dårlig form heller. Jeg mener for mye har blitt gjort ut av Salahs form. Han er bare ett mål bak samme tidspunkt forrige sesong, sier tidligere Liverpool-spiller og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

– Jeg håper Klopp snakker til ham om målene han scoret forrige sesong. Dersom han ikke scorer 40 mål, så betyr det ikke at han har en dårlig sesong.

Men en ting bør bekymre Klopp, ifølge den tidligere forsvarsspilleren.

Salah er en fare defensivt slik han fremstår nå.

– Der Klopp har et problem, der Salah ikke spiller veldig godt, er at han har vært slurvete lenger borte fra mål, sier Carrahger.

– Dersom du ser på PSG-kampen, så ga han bort ballen og de scoret. To minutter senere ble han byttet ut.

For et par uker siden uttalte Jürgen Klopp at han ikke forventer det samme av Mohamed Salah denne sesongen.

​Etter sjansesløsingen og en medioker forestilling mot Chelsea innrømmet han imidlertid at Salah ikke kunne være fornøyd med sesongstarten.

– Selvsagt er han ikke fornøyd. Hvordan kunne han være det?

– Men det er en normal situasjon, og det er derfor man har én manager. Vi må snakke om det. Så lenge han jobber slik som han gjør, så er jeg tilfreds, sier Klopp ifølge Daily Mail.