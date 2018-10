Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.09. Samtlige nødetater ble varslet, og luftambulanse rykket til stedet.

– Vi vet lite om hendelsesforløpet enda, men det er grunn for å tro at ulykken skjedde i et overgangsfelt, sier operasjonsleder Ole Ronny Olsen til TV 2.

Kvinnen ble senere kjørt med ambulanse til Haukeland sykehus. Hun skal være bevisst, men skadeomfanget er ellers ukjent.

– Det er ikke glatte veier, men dårlig vær og mye nedbør, opplyser Olsen.

Politiet har ingen opplysninger om føreren hadde promille, eller om han kjørte for fort, men vil etterforske saken på stedet.

Vegtrafikksentralen opplyser at E39 Storstraumen er åpen for fri ferdsel.