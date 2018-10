Politiet i byen bekreftet mandag overfor USA Today at de har gjenåpnet etterforskningen av den portugisiske fotballstjerna.

Amerikanske Kathryn Mayorga (34) sto fram med sin historie i den tyske avisen Der Spiegel i slutten av september. Det var også Der Spiegel som først omtalte den angivelige voldtekten, i april 2017.

Fredag ble det kjent at fotballstjernen saksøker den tyske avisen.

Voldtatt på ferietur

Kvinnen hevder at de to møtte hverandre på en klubb i Las Vegas, før han senere voldtok henne på en hotellsuite.

Episoden skjedde under en ferietur og i et forlik betalte Juventus-spilleren 375.000 dollar til Mayorga, et beløp som tilsvarer over 3 millioner norske kroner med dagens dollarkurs.



Mayorga skrev den gangen under en taushetserklæring, men har levert et sivilt søksmål for å få opphevet den.

Til avisen Der Spiegel sier kvinnen at Ronaldo skal ha bedt henne gi ham oralsex, hvorpå hun nektet. Da skal fotballstjernen ha voldtatt henne, mens hun gjentatte ganger skrek «nei». Ifølge Mayorga skal Ronaldo ha unnskyldt seg etterpå.

Politianmeldte

Politiet har bekreftet at kvinnen anmeldte et overgrep samme dag i 2009, og at i den forbindelse ble undersøkt av leger på et sykehus i Las Vegas.

Mayorga ønsket ikke å si navnet på hvem som skal ha forgrepet seg på henne, men skal noen uker etter ha fortalt politiet at det var Ronaldo, skriver CNN.

Da skal både politi og helsevesen ha frarådet henne fra å gå videre med saken, ettersom det kunne bli tolket som utpressing.

Ronaldo har hele tiden hevdet at de to hadde frivillig sex.

– Dette er ikke sant. Falske nyheter. Folk vil promotere seg selv ved å nevne mitt navn. Det er normalt. De vil bli berømte og nevner mitt navn. Det er en del av jobben, sier han i en video på Instagram.

(NTB / TV 2)