Et nytt jordskjelv har brutt ut nær Indonesia, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Skjelvet inntraff rundt 250 kilometer sørvest for øya Flores. Skjelvet ble først meldt om å ha hatt en styrke på 6,2, men ble senere nedjustert til 5,9 av U.S. Geological Survey.

Ifølge nyhetsbyrået er det ikke sendt ut tsunamivarsel eller rapportert om skader.

Indonesia ligger ved den såkalte Ildringen, et område med stor vulkansk og geologisk aktivitet som omkranser Stillehavet. Landet opplever hyppige jordskjelv og ifølge USGS har det vært fem skjelv i Indonesia med en styrke på 5 eller mer bare det siste døgnet.

Fredag sist uke ble øya Sulawesi rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,5, som utløste en tsunami som slo inn mot kysten. Skjelvet og den påfølgende tsunamien førte til at minst 844 mennesker mistet livet. Arbeidet med å kartlegge skadene og antall omkomne pågår fortsatt.

Natt til tirsdag meldte Røde kors i Indonesia at de hadde funnet 34 kristne studenter som omkom i skjelvet på Sulawesi etter at kirken de befant seg i ble dekket av et jordras.