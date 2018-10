Mandag kom hele 38 nye bomstasjoner, fordelt på Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Det vekket store reaksjoner blant lokalbefolkningen, med både protestgrupper og skadeverk på de nye bommene.

Også i Bergen er det bråk rundt bompenger.

Akkurat nå finnes det finnes det 14 bomstasjoner i Bergens-området. Fra og med første januar neste år øker dette tallet til 29.

Det er det flere som fortviler over. Deriblant Vidar Sagstad fra Hordvik i Bergen.

– Det er en ny ting på gang her, som alle i Hordvik må lide av. Her kommer det bompenger, sier Sagstad idet han viser fram betongblokken som skal etterhvert bli en bomstasjon.

Fra og med første januar må han betale 29 kroner hver gang han kjører sønnen Aron til fotballtrening. Ut ifra hans beregninger må han nå ut med over 6000 kroner i året.

– Det er helt tragisk at vi skal bruke over 6000 kroner på å komme oss på fritidsaktiviteter utenfor bygda, sier Sagstad.

– At vi skal bruke den summen der for å komme oss på det ungene liker best å gjøre? Det er helt bak mål.

– Ikke fremtiden

Harald Schjelderup, byrådsleder i Ap, tror at smertegrensen for bompenger er nådd for svært mange.

– Det er dessverre ikke mulig å lage et helt rettferdig bomsystem. Og derfor mener vi at på få år så bør alle bomstasjonene rives og erstattes av et mye mer rettferdig nasjonalt system, forteller han til TV 2.

Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt, støtter forslaget til Schjelderup.

– Systemet er egentlig allerede avleggs, sier han.

Han er en av flere som mener at satellittbasert veiprising, der en brikke i bilen kommuniserer med en satellitt underveis i kjøringen, er noe å satse på.

HASTER: Forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt ønsker satellittbasert veiprising, og mener at det bør påbegynnes raskt, fordi det vil ta tid å få på plass.

– Slik kan man registrere når og hvor langt bilen kjører og regne ut hva det koster å kjøre akkurat der og da. Da vil man betale basert på hvor langt man har kjørt, og ikke fordi man tilfeldigvis har passert et punkt der det står en bomstasjon, sier Fridstrøm.

Han forteller at arbeidet med et sånt system haster.

– Skal man over på et smartere system må mye utredes, og spørsmålene man støter på er kompliserte, sier han.

Vil redusere avgiften

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier til TV 2 at Frp jobber nå på spreng for å redusere denne avgiften.

– Veldig mange av de kan være trygge på at vi gjør det vi kan for å redusere bompengeandelen i nye prosjekt. Det gjør at vi også betaler 50 prosent av infrastrukturen kostnadene på store viktige prosjekt i de største byene, sier Dale.

Han forteller at deres målsetting er at bilistene skal få en minst mulig regning.

– Vi skal fortsette å gjøre reformgrep som bidrar til å dempe belastningen som bompenger har for vanlige folk, lover han.