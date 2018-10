Mandag kom hele 38 nye bomstasjoner, fordelt på Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola.

Det vakte sterke reaksjoner, både blant privatpersoner, politikere og taxisjåfører.

En av dem som reagerer på det nye tiltaket er Arna Lye, kona til Trond Lye (84). Lyes mann er alvorlig syk og bruker spesialtaxi et par ganger i uken.

Men selskapet som kjører ham og andre pasienter på korte turer i Jæren i Rogaland, taper opp mot 100 kroner på turene.

Disse taxiturene vil nå bli nedprioritert og pasienter risikerer å måtte vente mye lengre.

Arna Lye, kona til Trond, mener bompengeavgiftene nå slår svært uheldig ut, og at uplanlagt venting kan få svært alvorlige konsekvenser.

– Det betyr enormt mye at det er gode taxier som kommer. Han har i alle år vært mye på sykehuset, og det er det vi trenger det mest til. Dette er viktig fordi det står om liv og død, forteller hun til TV 2.

– Vi kan ikke ta kostnaden

Mandag ble fem nye bomringer åpnet og bompengeavgiftene ble skrudd kraftig opp i Stavanger og Sandnes-området. For denne taxien som Trond benytter, vil det koste 110 kroner å passere en bompengestasjon i rushtiden.

Taxisjåfør Ivar Ohma er en av dem som kjører Trond. Han frykter at det er taxisjåførene selv som kommer til å sitte igjen med denne ekstra kostnaden.

– Egentlig har jeg ikke noe imot bompenger, men vi som transportør kan ikke ta den kostnaden, forteller han.

Vibå taxisentral på Klepp mener bomringene vil gå utover taxiordningen for funksjonshemmede. Selskapet har kontrakt med staten, men kan kansellere turer.

– De blir ikke kjørt til tiden der de har avtaler. Det gjør at de ikke kommer inn i tide til sykehuset og lignende, sier Ivar.

– Hvor viktig er det at taxien kommer?

– Jeg er helt avhengig av det, forteller 84-åringen.

Store protester

Også dagen før bompengeinnkrevingen startet, ble det gjort skadeverk på fem bomstasjoner i Rogaland.

– Det er en systematikk og et organisert preg over dette. Det er neppe tilfeldig at det skjer dagen før bompengeinnkrevingen begynner, sa operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til NTB søndag.

Også på Facebookgruppen «Bomfritt Jæren - NOK er NOK» har flere uttrykt sin frustrasjon, og nærmere 60.000 medlemmer sverger til protestgruppen.

Vil redusere avgiften

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier til TV 2 at Fremskrittspartiet jobber nå på spreng for å redusere denne avgiften.

– Veldig mange av de kan være trygge på at vi gjør det vi kan for å redusere bompengeandelen i nye prosjekt. Det gjør at vi også betaler 50 prosent av infrastrukturen kostnadene på store viktige prosjekt i de største byene, sier Dale.

Han forteller at deres målsetting er at bilistene skal få en minst mulig regning.

– Vi skal fortsette å gjøre reformgrep som bidrar til å dempe belastningen som bompenger har for vanlige folk, lover han.