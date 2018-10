Et nygift par fra Winnipeg i Canada fikk seg en stor overraskelse denne helgen.

På lørdag tok Steve Gregg og Jen Roscoe bryllupsbilder nær vannkanten i byen, da en kjent skikkelse plutselig syklet rett inn i fotoseansen.

På sykkel var selveste Paul McCartney.

Beatles-stjernen befant seg i byen etter en konsert kvelden før.

– Han syklet forbi på sykkelen, og sa gratulerer da han kom forbi. Steve sa, «det var Paul McCartney», sier Roscoe til kanadiske CBC.

Måtte snu

Men tilfeldighetene skulle ha det til at paret kom enda tettere på den verdenskjente artisten. McCartney og hans to livvakter syklet nemlig inn en blindvei, og det førte til at de måtte snu og sykle tilbake igjen til Gregg og Roscoe.

Paret spurte da om han ville være med på et av bryllupsbildene.

– Og han var elskverdig nok til å stoppe, forteller Roscoe.

McCartney stilte villig opp på et bilde med paret. Foto: Madix Photography (med tillatelse)

Får plass i albumet

Paret forteller at møtet varte i omtrent 20 sekunder, men det var nok til å få tatt et svært ikonisk bryllupsbilde. De sier til CBC at, til tross for at de ikke anser seg selv som «Beatles-gale», vil de inkludere noen av bildene med McCartney i bryllupsalbumet.

Senere den samme dagen giftet paret seg.

– Dette var en fin hendelse på en dag fylt med fantastiske opplevelser. Men det var med sikkerhet ikke det beste som hendte meg i går, sa Gregg søndag, dagen etter bryllupet.