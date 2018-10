Det fikk stor oppmerksomhet da Ikeas «far», Ingvar Kamprad, døde i år. Ikea-grunnleggeren ble 91 år gammel, og både det svenske kongehuset og daværende statsminister Stefan Löfven gikk ut med kondolanser.

Det har vært allment kjent at Kamprad var en av verdens rikeste på grunn av verdiene bundet opp i selskapet Ikea og Kamprad-familiens stiftelse. Men fram til nå har Kamprads private formue vært ukjent, skriver Expressen.

Et dokument fra svenske skattemyndigheter, som ble offentlig kjent mandag, viser at Kamprads private formue var på 1,24 milliarder svenske kroner.

Kunst og keramikk

I tillegg til penger på flere bankkontoer som tilhørte Kamprad, er det også registrert kunst, porselen, keramikk og annet løsøre til en verdi av 3,7 millioner svenske kroner.

Ifølge Expressen ble det i Kamprads testament klart at han ville gi halvparten av arven til sine fire barn. Den andre halvparten skal gå til investeringer i bedrifter i Norrland, gjennom Kamprad-familiens stiftelse.

Grunnla som 17-åring

Kamprad grunnla Ikea i 1943, under andre verdenskrig. Den gang var han bare 17 år gammel.

Forretningen fikk navnet Ikea, som står for Ingvar Kamprat Elmtaryd Agunnaryd. Elmtaryd er navnet på gården familien flyttet til da Ingvar var syv år gammel, mens Agunnaryd er navnet på tettstedet hvor gården lå.

De første årene solgte selskapet blant annet julekort, penner og nylonstrømper via postordre. Det var først i 1948 at Kamprad begynte å selge møbler, som etter hvert ble det Ikea ble kjent for.