Forrige uke ble det kjent at tidligere Manchester United-spiller Guiseppe Rossi (31) hadde testet positivt for stoffet dorzolamid som brukes i øyemedisin.

Den positive prøven ble avgitt etter en kamp for Genoa mot Benevento 12. mai i år.

Italieneren sto dermed i fare for å bli utestengt i ett år, men mandag ble det klart at 31-åringen, som for tiden er klubbløs, slipper straff.

Italienske antidopingmyndigheter nøyer seg nemlig med å gi den tidligere italienske landslagsspissen en reprimande.

– I dag er et mareritt på fire måneder over. Nå ønsker jeg kun å tenke på fotball og fortsette med det jeg elsker mer enn noe annet, skriver spilleren selv på Twitter ifølge nettstedet Football Italia.

– Det bryter med det objektive ansvaret

TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad reagerer på nyheten. Samtidig understreker han at han ikke kjenner detaljene i Rossi-saken.

– Det er veldig stor forskjell på hvrodan ulike land og idretter håndterer dopingsaker. Dette er vel et godt eksempel på det, sier han til TV 2.

Stoffet Rossi testet positivt for, kan brukes som et maskeringsmiddel, for slik å skjule andre tyngre ulovlige stoffer.



– Jeg synes det er rart at han slipper med reprimande, når andre utøvere får både ett og to år utestengelse for mindre stoffer, selv om de blir trodd.

– Det bryter med objektive ansvaret man har med å bekjempe doping, det virker ikke veldig konsekvent. Man skulle jo anta at han i det minste fikk noen måneder med straff. Istedet slipper han unna med en reprimande, så noe galt mener jo de opplagt at han har gjort. Det er rart.​

Rossi ble aldri noen suksess på de tre årene han var i Manchester United. Overgangen til Villarreal i 2007 startet et langt mer positivt kapittel for Rossi med 81 scoringer på 190 kamper. Deretter ble han solgt til Fiorentina i 2013 etterfulgt av utlån til Levante og Celta Vigo. Forrige sesong spilte han ti kamper og scoret ett mål for Genoa før han ble klubbløs.