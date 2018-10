Brann misbrukte sjansen: – Helt vilt

Tromsø – Brann 2-1:

Molde ga Brann en hjelpende hånd i gullkampen da Rosenborg ble slått 1-0 på Aker Stadion søndag.

Dagen derpå var det imidlertid Tromsø som hjalp Rosenborg.

Tromsø vant nemlig 2-1, og dermed er Brann fremdeles fire poeng bak Rosenborg på tabelltoppen.

Kampens to første scoringer kom før det var spilt tre minutter på Alfheim.

– Jeg fikk en fot på ballen og fikk lagt den i mål. Det var en helt vill start på kampen, sa Tromsøs første målscorer Kent-Are Antonsen til MAX.

– Helt utrolig at vi fikk den imot oss så tidlig i kampen. Heldigvis fikk vi en scoring rett etterpå, sa Branns målscorer Fredrik Haugen om åpningsminuttene av kampen.

To mål på to minutter

Brann fikk en skikkelig kalddusj fra start.

Kampuret viste bare ett minutt og 19 sekunder da Tromsø scoret og ledelsen.

Gjermund Åsen var servitør og fant Kent-Are Antonsen, som fikk stå helt alene i feltet og enkelt sette inn 1-0 for Tromsø.

– Brann var i første rekke servitører her. De rotet det til på egenhånd i bakre rekker, og da ble det enkelt å sette inn 1-0 for Tromsø. En marerittstart for Brann, sa MAX-ekspert Tor Ole Skullerud etter scoringen.

Men bare ett minutt senere svarte Brann på tiltale.

Fredrik Haugen dukket opp på Gilbert Koomsons pasning i feltet og satte effektivt inn utligningsmålet.

– Det var to forsvar som ikke har kommet igang her, mente Skullerud om de tidligere scoringene i kampen.

Brann skapte en rekke sjanser til å ta ledelsen. Det rådyre spisskjøpet Bamba traff blant annet tverligger etter 28 minutters spill. Tromsø hadde også sine sjanser, men den første omgangen endte uten flere scoringer til noen av lagene.

– Et praktfullt angrep

Brann jaget vinnermålet også etter pause. I perioder skapte gjestene flere sjanser, men Tromsø stod godt i forsvar og hindret Bergens-klubben i å trenge gjennom.

Så scoret Tromsø. Mikael Norø Inbegrigtsen kom seg fri på kanten, og fra skrått hold i feltet satte han inn 2-1-ledelse til Tromsø etter 73 minutters spill.

Igjen var Gjermund Åsen servitør.

– Det var først og fremst et praktfullt angrep av Tromsø, konkluderte Skullerud etter Tromsøs 2-1-scoring.