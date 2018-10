Giggs til TV 2 om Mourinho: – En enkel unnskyldning for spillerne

Giggs mener tirsdagens Champions League-oppgjør mot Valencia, er en ypperlig anledning for spillerne å slå tilbake.

– På grunn av den siste tidens dårlige resultater, så er Manchester United under press. Manageren er under press og spillerne er under press. Men jeg har spilt Champions League på Old Trafford. Hvis det er én ting som kan løfte deg, så er det kvelder med europeisk fotball på Old Trafford. Valencia er et godt lag, men dette er en god sjanse for Manchester United.

– Vil situasjonen mellom Mourinho og Paul Pogba påvirke resten av laget?

– Som spiller, så ville ikke det påvirket meg. Man ser mye rart i fotball, men som spiller, så konsentrerer man seg om fotball. Det er det man burde i hvert fall. Din jobb er å gå på trening og spille så bra du kan.

– For meg er det en enkel unnskyldning for spillere. Som en profesjonell spiller, så burde du kunne gjøre jobben din uansett.

– Det ser ikke bra ut

Manchester United-legenden er imidlertid forsiktig med å mene for mye om tvekampen mellom Mourinho og Pogba.

– Jeg ser det kun fra utsiden. Det ser ikke bra ut. Men vi spekulerer bare. Det at han strippet Pogba for visekapteinsansvaret bidro til spekulasjonene, selvfølgelig.

Sir Alex Ferguson hadde også et rykte for å være nådeløse med spillere som trosset ham. David Beckham, Jaap Stam og Ruud van Nistelrooy måtte i tur og orden forlate klubben etter å havnet på kant med den mektige skotten.

Giggs medgir at det kan være tøft å se kompiser forlate klubben, men han mener likevel at jobben for spillerne er enkel.

– Til tider var det vanskelig, for det var ofte kompiser som måtte dra. Phil Neville, David Beckham, Nicky Butt, Roy Keane, dette var venner av meg som jeg hadde spilt med over lang tid. Det er vanskelig, men man må gå videre. Det er det som er jobben din.​

Sendeplan for Champions League på «TV 2 Sport 1» og TV 2 Sumo denne runden:

Tirsdag 2. oktober kl. 20.00 Manchester United – Valencia Onsdag 3. oktober kl. 20.00 Tottenham – Barcelona

​