I tiltalen kommer det frem til detaljer om hva politiet mener at Svein Jemtland gjorde mot sin kone Janne i romjulen i fjor.

Ved 02.15-tiden skal han ha skutt henne i panna med en Makarov pistol. Skuddskadene var dødelige og førte til umiddelbar bevisstløshet, men Janne Jemtland var i live da hun kort tid etterpå ble fraktet til Våler kommune, ifølge tiltalen.

Der skal Svein Jemtland ha senket henne før hun var død. Dødsårsaken var drukning, ifølge obduksjonsrapporten.

– Et slag

Janne Jemtland sin bror, Terje Opheim, sier at han ble klar over innholdet i tiltalen gjennom media.

– Det var veldig brutalt å få et nyhetsvarsel på telefonen med fullt navn av både Janne og Svein. Det går bra, men det har absolutt preget meg, sier Opheim til TV 2.

SAVNER SØSTEREN: Janne Jemtland sin bror, Terje Opheim, sier at innholdet i tiltalen kom som et sjokk, og at han savner søsteren. Foto: Meek, Tore / NTB Scanpix

Broren til den avdøde kvinnen sier at han fikk en telefon fra politiet om at det forelå en tiltale, men at han ikke var klar over innholdet.

– Denne saken er tragisk for alle parter, og det er absolutt ingen vinnere i denne saken. Ikke minst for de to barna som står igjen. Det er aller mest tragisk for dem, sier Opheim.

– Ekstrem situasjon

Broren sier at de to barna etter forholdene har det bra, og at de har havnet i en kjempebra fosterfamilie, men at de har opplevd en ekstrem situasjon.

– De går på skole, og har en hverdag som alle andre på deres alder har, sier han.

De to barnas bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen, sier til TV 2 at både hun og politiet har vært opptatt av at barna skal få god og nøktern informasjon, slik at de slapp å lese om ting i media.

– De er både informert og forberedt på den alvorlige tiltalen, sier Reiestad Hansen.

Håper på en avslutning

Bistandsadvokaten opplyser at begge barna bor sammen, og at de håper fosterhjemmet etterhvert skal bli et permanent hjem.

Terje Opheim forteller at dette har vært en spesiell dag, og at han savner søsteren sin.

Svein Jemtland sin forsvarer sier at de ikke kjenner seg igjen i hendelsesforløpet som blir beskrevet i tiltalen. Foto: Privat

Svein Jemtland risikerer lovens strengeste straff, og rettssaken skal etter planen begynne 12. november. Det er noe Terje Opheim gruer seg til.

– Det er vanskelig å forberede seg på en slik sak, men vi må bare ta det som det kommer. Jeg håper at vi snart får en avslutning på dette, sier Opheim.

– Et uhell

Svein Jemtland har tidligere forklart at politiet at dødsfallet skyldtes et uhell.

– Vi har mottatt tiltalen, og vi tar den til etterretning. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen som gis av hendelsesforløpet, og vi ser frem til hovedforhandlingen for å kunne opplyse saken, sier ektemannens forsvarer Christian Flemmen Johansen til TV 2.

I tiltalen er det tatt forbehold om at ektemannen må betale erstatning og at han risikerer tap av arveretten i boet. Paret har to mindreårige barn.

Svein Jemtland er utdannet agronom og han har en fortid som soldat i den franske fremmedlegionen. Han har blant annet tjenestegjort i skarpe oppdrag på Balkan og i Afrika.

Ektemannen nekter straffskyld for drapet.