Ryan Giggs blir ny fotballekspert for TV 2

Se klipp fra Ryan Giggs fantastiske fotballkarriere i videovinduet øverst!

TV 2 viser to kamper i runden fra Champions League på den nye sportskanalen «TV 2 Sport 1» og TV 2 Sumo. Ryan Giggs blir å se allerede i morgendagens Champions League-sending mellom Manchester United og Valencia.

– Vi har en klar målsetning om å utvikle Champions League-produktet i Norge og det handler ikke minst om å tilby publikum de beste og mest innsiktsfulle formidlerne av fotball. I denne klassen hører Ryan Giggs - Manchester United-legende, Champions League-vinner og walisisk landslagssjef - hjemme, sier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2

– Det er en glede å ønske Giggs velkommen til TV 2 Sportens Champions League-lag.

Ryan Giggs vant 34 trofeer i løpet av sin eventyrlige karriere som Manchester United-spiller, deriblant 13 Premier League-titler. 44-åringen har spilt 151 Champions League-kamper og vunnet turneringen to ganger.

– Jeg gleder meg veldig til denne jobben. Norge har alltid betydd mye for meg. Jeg husker godt fra tiden jeg var involvert i supporterklubbene i Skandinavia som spiller. Jeg har vokst opp og levd i Manchester nesten hele livet, men det er når man kommer til andre land - egentlig over hele verden - at man ser hvor stor klubben er og hvor mye den betyr for mennesker, sier Ryan Giggs.

Han legger ikke skjul på at han har en spesiell inngang til rollen.

– Jeg er Manchester United-fan, jeg elsker den klubben. Og mine meninger vil jo selvsagt komme fra det perspektivet. Etter at jeg var en del av United i 25 år, har jeg nå sett ting litt på avstand. Det har også vært veldig interessant, fortsetter Giggs.

TV 2 tilbyr allerede et fyldig team rundt sine Champions League-sendinger med kommentatorparet Øyvind Alsaker og Petter Myhre på arena, og eksperter som Erik Thorstvedt, Simen Stamsø Møller og Brede Hangeland med programleder Julie Strømsvåg i studio. Nå utvides laget med Ryan Giggs. Waliseren kommer først og fremst til å bidra fra arena.

– Ryan Giggs har spilt med Cristiano Ronaldo, mot Lionel Messi og er sjefen til Gareth Bale. Han tar med seg unik innsikt til sendingene våre og skal jobbe både i studio og på indre bane, fortsetter Jansen Hagen.

Robbie Keane i studio på onsdag

TV 2 ønsker å tilby et godt faglig innhold til seerne med grundige analyser og diskusjoner rundt et av verdens beste fotballprodukt, og vil nå videreutvikle studiosendingene og ekspertteamet i kanalen.