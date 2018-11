Sier han var på sommerferie – nå er han siktet for å ha drept to personer

I celle 36 i Skien fengsel bor Zikrija Krkic. Han holdes innesperret i et av Norges strengest bevoktede fengsler.

45-åringen soner en alvorlig voldsdom på seks år, men nå risikerer han å bli sittende i fengsel veldig mye lenger.

Årsaken er at han er siktet for dobbeltdrap.

Klokken 23.20 den 28. juli i 2014 gikk minst én person inn i en kafé i Prijedor i Bosnia. Personen hadde med seg et automatvåpen som ble brukt til å likvidere to personer som satt inne i kafeen. Den ene ble truffet av syv kuler, den andre ble truffet av fire.

Da drapet skjedde var Zikrija Krkic, som er bosatt i Drammen, på ferie i landet han bodde i frem til 1993. Før han kom til Norge, deltok 45-åringen ved frontlinjene under krigen på Balkan.

Ble frikjent

TV 2 møter Krkic på et lite besøksrom i første etasje i Skien fengsel. Han forteller at han var i Bosnia for å pleie sin syke far som hadde fått hjerneslag og for å se til sin gamle mor.

Det nærmet seg hjemreise til Norge da han ble arrestert av bosnisk politi og siktet for dobbeltdrap. De anklaget han også for å ha tilknytning til ekstreme islamistiske grupper.

– Det kom en hel armé og omringet gården vår. Politiet hadde våpen som de pekte mot meg, forteller han.

Slik så det ut da han ble tatt hånd om av politiet i Bosnia. (Foto: Radio Rijec)

Deretter ventet røffe politiavhør og 14 måneder i varetekt. I løpet av denne perioden sa han fra seg sitt bosniske statsborgerskap og er nå kun norsk statsborger.

Varetektsperioden endte med en rettssak i domstolen i byen Banja Luka. Der ble Krkic domfelt for ulovlig våpenbesittelse, men han ble frifunnet for anklagene om dobbeltdrap.

I dommen, som TV 2 har fått tilgang til, går det frem at retten mener at politiets etterforskning var svært mangelfull. Det antydes at bevis kan være plantet og det nevnes også andre potensielle gjerningspersoner.

Tidslinje i saken: 28. juli i 2014 ble to personer drept i en kafé i Prijedor i Bosnia.

Kort tid senere ble Zikrija Krkic pågrepet og satt i varetekt.

I september i 2015 ble Krkic frikjent for dobbeltdrap av lagmannsretten i Banja Luka, men han ble domfelt for brudd på våpenbestemmelser. Ettersom han hadde sittet i varetekt var dommen ferdig sonet og Krkic reiste hjem til Norge.

I juli 2016 opphevet høyesterett i Bosnia frifinnelsesdommen. Dermed sto saken uten en rettskraftig avgjørelse.

I oktober 2016 ble Krkic pågrepet og varetektsfengslet i en alvorlig voldssak i Norge.

14. desember 2017 ble han i Drammen tingrett dømt til seks års fengsel for å ha begått grove voldshandlinger. Krkic godtok dommen.

Kilde: Rettsdokumenter.

Ble siktet av politiet i Drammen

I 2015 reiste Krkic hjem til Drammen igjen. Ikke lenge etterpå kom en ny beskjed fra domstolen i Bosnia: Høyesterett hadde opphevet den frifinnende dommen.

Årsaken var at høyesterett mente at det var blitt begått saksbehandlingsfeil. Dermed sto Krkic uten en rettskraftig dom.

Kort tid etter opphevelsen i bosnisk høyesterett havnet Krkic i søkelyset til norsk politi. Like før jul i fjor ble han idømt en fengselsstraff på seks år der han ble funnet skyldig i å ha utøvd grov vold mot flere personer.

Samtidig ble det forsøkt å gjennomføre en ny hovedforhandling i dobbeltdrapssaken i Bosnia, men det lot seg ikke gjøre. Blant annet fordi Krkic sonet dom i Norge og fordi han ikke lenger er borger av Bosnia.