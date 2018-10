Mandag har søk og redningsteam fra Røde Kors ankommet de mest berørte områdene etter jordskjelvet i Indonesia, opplyser Røde Kors i en pressemelding.

Donggala-distriktet, som ligger svært nære episenteret, har fått enorme ødeleggelser. Hit ankom redningsarbeidere fra Røde Kors sødag formiddag norsk tid.

– Rapportene vi får inn fra de første Røde Kors arbeiderne som har nådd Donggala-distriktet tegner et marerittlignende bilde, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Livredde overlevende

Fra hjelpearbeiderne meldes det om totalødeleggelse av byer og hele hus som er slukt av jorden.

Over 840 mennesker er bekreftet døde, melder CNN mandag, og man frykter tallet vil stige. Det forberedes massegravlegging av de døde, av frykt for at sykdommer skal spre seg.

De rammede byene preges også av livredde overlevende, ifølge Røde Kors. Mange leter etter sine kjære blant de omkomne er plassert, og mange av de døde er fortsatt ikke identifisert.

– Vi jobber med å få fraktet rent vann, mat, presenninger og helsehjelp til de mest utsatte områdene, tross for at de vanlige transport-linkene og elektrisitet er borte, sier Apeland.

Det er sendt 22 lastebiler med rent vann fra Røde Kors, samt 15 ambulanser med medisinske team. Ettersom veiene er ødelagt av jordskjelvet, er det krevende å få fraktet nødhjelpen.

Ofret sitt eget liv



Jordskjelvet rammet den indonesiske øya Sulawesi fredag kveld, med en styrke på 7,5.

En times tid senere ble kysten rammet av en tsunami, en halv time etter at det utsendte tsunamivarselet først ble opphevet. Bølgene var opptil tre meter høye.

Blant de hjerteskjærende skjebnene som hittil er kjent, er den 21 år gamle flygelederen Anthonius Gunawan Agung, som nå hylles. Han ofret sitt eget liv for å redde et passasjerfly, da han ble sittende på vakt i flygeledertårnet til flyet hadde tatt av. Like etter hoppet han ut av tårnet for å redde seg selv, i frykt for at tårnet skulle kollapse, men døde av skadene han pådro seg.