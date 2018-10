Bakgrunnen for at hele ledergruppen i Bellona trekker seg, er på grunn av uenigheter med stifter og faglig leder Frederic Hauge.

Dette skriver Nettavisen.

Daglig leder Nils Bøhmer, markeds- og kommunikasjonssjef Hanne Løvstad, økonomisjef Anders Strand og fagsjef Runa Haug Khoury gir seg med umiddelbar virkning.

Det kommer frem i en pressemelding sendt ut mandag.

Til Nettavisen sier Hauge at han er lei seg for beslutningen, men at hans respekt og takknemlighet til daglig leder Nils Bøhmer er ekstrem stor.

– Noen ganger har man kommet dit av veiene skilles. Vi har opplevd mye sammen, jeg opplever dette som en ryddig og ordentlig prosess. Nils har gjort en kjempejobb. Det høres nok mer dramatisk ut enn det er, sier Hauge til Nettavisen.



Bellona er en uavhengig stiftelse, som jobber for å kunne møte verdens klimautfordringer med bærekraftige klimaløsninger.