Dagen etter det sjette strake tapet i Eliteserien, tar Sarpsborgs kaptein Joachim Thomassen bladet fra munnen. I går kveld stengte de garderoben. For alle utenom spillerne.

– Vi spillerne hadde behov for å prate sammen oss i mellom. Vi er en gjeng som hater og tape, og det var mye frustrasjon som måtte ut. Og det var bra å få renset lufta litt. forteller Sarpsborg-kapteien til TV 2.

I ettermiddag satt spillerne igjen i et over timelangt analysemøte/spillermøte med hele trenerteamet.

– Hva som ble sagt får blir mellom oss spillerne, men vi er enige om at vi må gå i oss selv alle mann. Vi ønsker ikke å fremstå på den måten vi gjorde mot Godset.

Sjeldent sint trener

Trener Geir Bakke er ikke kjent som en trener som kjefter og smeller. Men i går kom det et sjeldent unntak. Selv føler han det var nødvendig å ta fram utestemmen.

– Det er klart man blir frustrert, og da gir man uttrykk for det. Vi er ikke vant til å tape seks kamper på rad, og som den som er ansvarlig for prestasjonene så smerter det å se at ting ikke fungerer, sier Bakke.

Kaptein Thomassen beskriver det slik:

– Geir er en bra mann. Når han prater, er det verdt å høre på.

Samtidig som spillerne murte seg inne i garderoben, var trenerne samlet i i trenergarderoben rett over gangen. Der var det i ettermiddag fortsatt tydelige spor av møtevirksomhet da TV 2 besøkte Sarpsborg. Et sofabord fullt av lettbrusflasker, kafekopper, og halvspiste wienerbrød, viser at det ble en sein kveld søndag.

– Ja, vi ble sittende en stund. Jeg var vel hjemme rundt midnatt. Men sånn er det, sier Bakke, som mener han har funnet ut hvor skoen trykker sortslig.

– Det er små ting der vi er litt ute av posisjoner over hele banen. Men mest av alt handler det om å få spillerne til å finne tilbake til det vi skal være, og det vi er gode på, forteller han.

– Ikke gått oss til hodet

Sarpsborg har tapt samtlige kamper etter at de greide den historiske bragden å kvalifisere seg inn Europa-ligaens gruppespill.

– Det er nytt for oss, men samtidig er det ingen grunn til å si at det har gått i hodet på oss. Vi er ikke den type lag, eller har ikke den type spillere. Det er mye tilfeldigheter. På veien til Europaligaen hadde vi en del flaks. Nå taper vi jevne kamper. Forskjellene er ikke så veldig store. Hvis vi finner tilbake til oss selv, så kan det snu fort igjen.

Etter helgas tap er Sarpsborg hele 11 poeng bak Molde på medaljeplass, og mulighet for å kvalifisere seg til Europa neste år. Det virker umulig med fem andre lag i mellom på tabellen.

– Men dere kan jo greie det hvis dere vinner Europa-ligaen?

– Ja, he, he. Det har du helt rett i. Vi får begynne med å gjøre en god kamp mot Genk på torsdag da, ler Bakke.