​Ifølge amerikanske medier skal Cardi B ha vært å se på en politistasjon i bydelen Queens.

Slåsskamp

Dette skjer i forbindelse med et påstått overfall på to bartendere på klubben «Flushing Queens» 29. august.

Under slåsskampen skal flere ha blitt skadet, blant annet fordi noen kastet stoler rundt i lokalet.

Ifølge ABC News skal New York Police Department (NYPD) ikke ha vært sikre på om Cardi B var blant dem som kastet stoler. De skal imidlertid ha vært trygge på at folk i vennegjengen hennes var med på stolkastingen.

Nå kan ting tyde på at Cardi B vil motta bøter for den hensynsløse oppførselen.

Nicki Minaj

Dette er ikke første gang Cardi B havner i trøbbel i New York.

Under en fest i forbindelse med New York Fashion Week skal Cardi B ha snakket aggressivt med artisten Nicki Minaj.

Deretter skal hun ha kastet seg mot Minaj, men før hun rakk å komme frem til stjernen ble hun stoppet av sikkerhetsvakter som ga henne en stor kul i panna.

Dette var likevel ikke nok til at Cardi B ga seg. Da hun ikke klarte å komme seg helt bort til Minaj, tok hun av seg den ene skoen og kastet den mot sin fiende.

Heldigvis for Minaj, som ifølge vitner satt ganske rolig under hendelsen, ble det et bomskudd.