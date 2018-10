Ulykkene skal ha skjedd på rundt 300 meters mellomrom. Antall biler involvert er foreløpig ukjent. Begge ulykkene er retning Oslo, og skaper stor kø, skriver politiet på Twitter.

– En person er fraktet med ambulanse til sykehus med nakkeskader, sier Magne Olsvoll, operasjonleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Først skal det ha skjedd en påkjørsel bakfra på veien. I denne ulykken var det kun materielle skader, og bilene kjørte fra stedet selv.

Så, noen hundre meter fremme, var det enda en trafikkulykke.

– Denne ulykken har ikke noe med den andre ulykken å gjøre. Nå er alle bilene borte, men midt i rush-tiden vil det bli stor kø, sier Olsvoll til TV 2.



Politiet skrev like før 15.00 at det var to ulykker på rundt 300 meters mellomrom.

Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke hvor flere biler var involvert.

Ulykken skjedde ved Holmenkrysset og Slependkrysset på E18.