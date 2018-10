Mourinho: – Noen spillere bryr seg mer enn andre

Manchester United har opplevd en marerittuke.

Forrige lørdag ble det kun 1-1 mot Wolves i Premier League, noen dager senere røk laget hodestups ut av ligacupen mot Championship-klubben Derby, og i helgen ble et usedvanlig tafatt Manchester United-lag rundspilt og slått 3-1 av West Ham.

Akkurat nå hersker det sportslig krisestemning på Old Trafford.

– For øyeblikket gjør det vondt å være Manchester United-supporter, sa ansvarlig redaktør Dag Langerød i United.no da supporterklubben diskuterte situasjonen på Old Trafford på sin Facebook-side mandag formiddag.

– Noen bryr seg mer enn andre

Mandag ettermiddag møtte den hardt pressede manageren José Mourinho media i forbindelse med den obligatoriske pressekonferansen før tirsdagens TV 2 Sumo-sendte oppgjør mot Valencia i Champions League.

– Jeg tror noen spillere bryr seg mer enn andre, sa Mourinho på pressekonferansen da han fikk spørsmål om hva han syntes om innstillingen til spillerne i troppen.

– Jeg kan ikke uttrykke meg hundre prosent på engelsk slik jeg kan på portugisisk, men det jeg mener å si er at noen bryr seg mer enn andre. Noen klarer å ta på seg en maske der de ser lykkelig ut, men er veldig triste inne i seg, fortsatte han.

– Vil du si hvem?

– Nei, svarte Mourinho på oppfølgningspørsmålet fra salen.

– Jeg er fremdeles naiv

Manageren svarte også kryptisk på spørsmål om han tror alle spillerne støtter ham.

– Jeg har tidligere sagt at etter 20 år i toppfotballen, så er jeg fremdeles den samme og fremdeles naiv. Jeg tror ikke at spillerne ikke er ærlige med meg, slo han fast, og bekreftet samtidig at han har samtaler med United-direktør Ed Woodward.

– Men det er en privat sak. Jeg spør ikke dere hvem dere snakker med, for det er privat, sa han.

Mourinho ville ikke utpeke noen syndebukker etter det pinlige tapet mot West Ham i Premier League.

– Alle bærer ansvaret. Prestasjonene henger sammen med mange faktorer. Luke Shaw sa at spillerne burde gitt mer, og jeg liker det perspektivet, men jeg er ikke helt enig. Alle i klubben – materialforvalteren, ernæringsfysiologen, jeg har en rolle å spille – alle har en rolle å spille. Når vi vinner, vinner vi alle. Når vi taper, taper vi alle, mente han.