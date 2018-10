Det fremgår av tiltalen som ble tatt ut av Hedmark og Oppland statsadvokatembeter mandag. Det er ventet at rettssaken vil komme opp for Hedmarken tingrett 12. november.

Den 29. desember i fjor hadde Jemtland og den tiltalte ektemannen vært på fest på Veldrom samfunnshus i Brummundal. Like før klokken to om natten tok de en taxi sammen hjem.

Pågrepet, så ble hun funnet

I flere dager pågikk en massiv leteaksjon etter småbarnsmoren.

Under etterforskningen fant politiet blant annet spor av blod som tilhørte Janne på to ulike steder i Brummundal. Telefonen hennes slo også inn på en basestasjon klokken 05.50 den 29. desember, altså snaut fire timer etter at hun og ektemannen forlot festen.

To uker etter at hun forsvant ble ektemannen pågrepet av politiet. Bakgrunnen for pågripelsen var funn som ble gjort av kriminalteknikere på Jannes og ektemannens felles bolig.

Dumpet i Glomma

Dagen etter arrestasjonen ble liket av Janne funnet på bunnen av Glomma i Våler kommune.

Obduksjonsrapporten viste at Janne var i live da hun havnet i sjøen. Det betyr at skuddet hun ble truffet av ikke gjorde at hun døde momentant.

Det antas imidlertid at skuddskaden på sikt ville vært dødelig og at hun umiddelbart ble bevisstløs. Dødsårsaken var drukning.

Strafferammen for forbrytelsen er 21 års fengsel.

Ektemannen har tidligere forklart til politiet at dødsfallet skyldtes et uhell.

– Vi har mottatt tiltalen, og vi tar den til etterretning. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen som gis av hendelsesforløpet, og vi ser frem til hovedforhandlingen for å kunne opplyse saken, sier mannens forsvarer Christian Flemmen Johansen til TV 2.