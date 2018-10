Molde-sjef vil ikke prate om Solskjærs fremtid

– Det er åpne og ærlige diskusjoner, enkelte ganger kan det være brutale samtaler, men jeg trives og er fornøyd.

6 av 16 har fått sparken

Ole Gunnar Solskjær har selvfølgelig fått med seg at 6 av 16 trenere i Eliteserien har fått sparken denne sesongen.

– Det er brutalt og dumt at det skal være slik. Men, jeg innbiller meg og tror at de fleste klubber forstår at langsiktighet og tålmodighet er det beste. Og det er viktig med dialog. Mitt forhold i Cardiff endte jo med samtaler: alle var enige om at det ikke fungerte og da er det «fair» å avslutte samarbeidet. Men her er det forskjeller: Noen klubber er mer kyniske mens andre er mer diplomatiske.

– Har du følt deg utrygg i stillingen som Moldetrener?

– Nei.