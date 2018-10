Rekordmange norske dyr lider, dumpes og må avlives: – En tragisk utvikling

Vinteren tar livet av dyrene

Noen av sakene som lokalkontorene sier øker er mest, er antall dumping av dyr. Dette gjelder i hovedsak katter, kaniner og hunder.

– Økningen kan skyldes ren kynisme, folk ser ikke konsekvensen med å kaste fra seg dyrene i en hjelpeløs tilstand. Vi har flere eksempler hvor vi har funnet flere kattunger i igjenknyttede søppelposer, forteller Søreide.

FROSTSKADER: En katt har fått ørene sine skadet på grunn av frostskader. Dyrebeskyttelsen frykter vinteren vil ta livet av mange dyr. Foto: Dyrebeskyttelsen

Når vinterkulda er på vei inn i landet, frykter lokalkontorene at det vil gjøre vondt verre.

– Vi ser at kapasiteten er fult, så vil de hjemløse dyrene som er blitt dumpa, gå ute. Dette er svært kritisk, i kalde vintermåneder vil for eksempel katter lide. De tilhører egentlig ikke norsk fauna, og vil få lett frostskader, utdyper Søreide.

– Ansvarsfraskrivelse

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er på tide at myndighetene kommer på banen. Så langt er det bare ansvarsfraskrivelse, lyder det fra organisasjonen.

– De som har ansvaret for dyrevelferden slik det er nå, er jo frivillige. Så her må enten myndighetene bevilge mer penger slik at dyrene får hjelp, eller så må det bli strengere reglement, mener Søreide.

Et av forslagene til dyrebeskyttelsen, er at alle dyr har ID-merking, slik at myndighetene kan straffeforfølge når det er brudd på dyrevernloven. Videre hevder de at Mattilsynet, som er statens tilsyn for oppfølging av dyrevernloven, ikke gjør nok.

– De har sagt at de ikke prioriterer hjemløse dyr. Det er det vi ser resultatet av nå, forteller Søreide til TV 2.

Eierne må ta sin del av skylden

Mattilsynet er enig i den virkeligheten som lokallagene til Dyrebeskyttelsen beskriver. De ber eierne ta sin del av skylden, og viktigheten av å merke katten med ID og telefonnummer.

– Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på hjemløse katter, som er et stort problem over hele landet. Sult, kulde og sykdom gjør at kattene ofte lider, og dette er ikke akseptabel dyrevelferd, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, seksjon dyrevelferd i Mattilsynet til TV 2.

Videre sier hun at det må være politikerne som til slutt må trekke i trådene for å få bort problemet.

– Vi vet at mange forventer at Mattilsynet skal ta seg av eller betale for ivaretakelse og omplassering av hjemløse dyr, men dette er ikke en del av oppdraget Mattilsynet har fått av Landbruks- og matdepartementet, forklarer Knævelsrud.