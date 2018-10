Live (22) ga opp etter én uke på Farmen: – Kunne ikke ofre helsa mi

Det ser hun resultatet av i de episodene hun har sett av Farmen.

– Du ser veldig lite av meg, og det skyldes vel at jeg til tider skydde kamera som pesten og trakk meg litt unna fordi jeg var så sliten, forklarer hun.

Hadde dårlig samvittighet

I løpet av de dagene Live var inne på Farmen, knyttet hun raskt et tett vennskapsbånd til jevngamle Andrea Badendyck (23).

GODE VENNER: Andrea Badendyck (t.v.) og Live ble gode venner den første uka på Farmen. Foto: TV 2

Solheimdal legger ikke skjul på at det var tøft å gi venninnen sin beskjeden om at hun ville reise hjem.

– Hver gang kameraene ikke var der sammen med oss når vi sto og snakket sammen, så grein vi.

– Hadde du dårlig samvittighet da du forlot Andrea?

– Ja, jeg hadde det. For jeg vet at hun trengte meg der inne. Vi var veldig like og fant god støtte i hverandre, forteller hun.

– Kom som et sjokk

22-åringen opplevde også at reality-konseptet ikke passet for henne, og at dette også veide tungt i beslutningen om å reise hjem.

– Det kom som et sjokk, for man har ikke peiling på hva man går til. Jeg er veldig ærlig og rettferdig – rett skal være rett – og alt skal være rettferdig. Livet på Farmen ble derfor veldig unaturlig for meg. De andre gikk inn der med et annet image og en annen innstilling, men uvennskap og drama passet ikke meg, forklarer hun.

Live angrer heller ikke på valget hun tok.

– Nå i ettertid hadde jeg ønsket å være der lenger for å bli bedre kjent med folk, men jeg kan ikke angre, for jeg hadde det ganske fælt de siste dagene. Det er ingenting å angre på, sier hun.

Tilbake på løpebanen

Og deltakelsen har slettes ikke vært forgjeves, for i løpet av oppholdet oppdaget hun nemlig at hun kunne løpe uten smerter igjen.

– Det er faktisk litt morsomt. Midt under Farmen, så tok jeg en løpetur, og det var første gang jeg løp smertefritt siden januar. Så det gjorde meg mer lysten på å komme hjem, kan du si, sier Live og humrer.

Så selv om Farmen-Live fikk en kort karriere, har løpe-Live fått ny vind i seilene.

– Om alt går etter planen skal jeg ganske snart flytte til Nederland og begynne å trene med en veldig flink trener, Honore Hoedt, som selv har vært på landslaget her i Norge. Vi har allerede lagt planer om treningsopplegg i Portugal, Sør-Afrika og Sveits og Flagstaff i USA, så jeg har funnet tilbake til løpe-Live, avslutter hun blidt.

