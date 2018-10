Antallet drepte i trafikken har vært synkende i Norge i mange år. Bedre veier og sikrere biler blir regnet som de viktigste faktorene bak dette.

Men september måned ble dessverre et markant unntak. Hele 17 personer omkom i september-trafikken. Det er mer enn en tredobling i forhold til samme måned i fjor.

Det skriver Statens vegvesen på sitt eget nettsted, Vegnett.

– Dette har vært en blytung måned for trafikksikkerheten. Dette er tungt å ta innover seg, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen etter å ha studert Statens vegvesens foreløpige tall for september og årets tre første kvartaler.

– Forferdelig. Dette er langt mer enn tall og statistikk. Vi snakker om mennesker, skjebner, familier, etterlatte og berørte lokalsamfunn, sier vegdirektøren, til Vegnett.

Veteranbil-ulykke

Måneden fikk verst tenkelige start da hele fem personer omkom 2. september, i en veteranbil-ulykke i Rjukan.

Mens fem omkom på norske veier i september i fjor, har 17 mistet livet i 13 dødsulykker i samme måned i år. Så langt i år har 80 omkommet på norske veier, noe som er åtte flere enn i løpet av de ni første månedene i fjor.

I 2017 mistet 72 livet i trafikken i løpet av årets tre første kvartaler. 111 omkom i 2016, 87 i 2015 og 126 i 2014.

Scanneren skal hjelpe til med å oppklare dødsulykkene

Tre kvinner og to menn omkom da den amerikanske veteranbilen kjørte inn i en fjellvegg på Rjukan nær Gaustadtoppen, tidlig i september. Foto: Scanpix

Utforkjøring og møteulykker

Det er flest trafikkdrepte i Hordaland. Hittil i år har ni omkommet i fylket. I Akershus har syv mistet livet, i Rogaland og Telemark har sju omkommet, mens det har vært seks dødsulykker på veiene i Aust-Agder.

Finnmark skiller seg positivt ut. Her har ingen mistet livet på veiene så langt i i 2018.

Utforkjørings- og møteulykker dominerer både i september og så langt i år

Vegvesenet er spent foran høsten og vinteren.

Best i verden

– Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og etter hvert også frost og snø. Dette må trafikantene ta hensyn til. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, sier vegdirektør Moe Gustavsen.

Selv om langtidstendensen for trafikkdrepte er svært positiv, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingene av hardt skadde i trafikken ikke er like god. Det er satt ambisiøse mål i Nasjonal transportplan.

– Det har vært en svak nedgang også i antall hardt skadde i trafikken. Men vi har ikke samme positive utviklingen og sliter med å nå målene i Nasjonal transportplan. Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke, sier vegdirektøren, til Vegnett.

Norge har i flere år vært verdens beste trafikksikkerhetsland, med færrest drepte i trafikken pr. innbygger.

