United imponerer verken resultat- eller spillemessig, og Shaw sier han vil beklage til klubbens supportere på vegne av spillerne.

– Om du vil høre sannheten så synes jeg helt ærlig at det var forferdelig. Vi så ikke ut som et lag som kunne slå West Ham. Både individuelt og som et lag var vi fryktelige, sier Shaw og fortsetter:

– Det er ikke godt nok. Det er vanskelig å takle, og vi beklager til fansen for det de måtte se. Det var ikke bra nok av et Manchester United-lag med tanke på alt talentet vi besitter.

United-manager José Mourinho er under hardt press etter lagets verste sesongstart på nesten 30 år. Shaw er ikke i tvil om hvem som må ta ansvar for de svake resultatene i det siste.

– Vi må se på oss selv som spillere. Det er vi som går ut på banen. Manageren er ikke på banen, er han vel?

– Han er her for å sende ut et lag som han mener kan vinne kampen. Du kan se på laget og se at det var veldig sterkt (på papiret). Det finnes ingen unnskyldninger. Som spillere var vi ikke bra nok.

Shaw er ikke helt ferdig med dét:

– Det var bare ikke bra nok av oss. Slikt skal ikke skje. I kamper som dette skal vi dominere, skape sjanser og vise hvorfor vi fortjener å spille for Manchester United. Det skjedde ikke. Det var veldig svakt av oss. Veldig, veldig svakt.