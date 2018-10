Da Jan Gunnar Solli gikk mot parkeringsplassen etter søndagens Skal vi danse-treningen på Nydalen i Oslo, ble han møtt av et trist syn:

Mange, store og dype skraper over hele bilen.

Det viser seg at vandalene hadde gjort langt mer enn å bare ødelegge det estetiske på bilen, og dermed førte Solli inn i en potensielt livsfarlig situasjon.

– Jeg sitter egentlig bare her og er helt paff. Bilen er tydelig markert med mitt navn, så de som har gjort dette har hatt en strategisk agenda. Hvem vil skade meg? Jeg vet ikke, sier Solli som understreker at dette ikke er vanlige rampestreker.

Skrudd ut boltene

Med nødblinken på kjørte Solli bilen i 20 km/t frem til nærmeste verksted.

– Jeg skjønte at det var noe galt med bilen. Det kom en «klunkelyd» og bilen ristet da jeg kjørte, forklarer DJ-en.

Da han kom frem til bilverkstedet, fikk han skrekkbeskjeden.

På venstre siden av bilen er hjulboltene foran og bak skrudd av. Det er også puttet flere store skruer inn i dekkene.

Alvorlig hendelse

​Bilen er levert på verkstedet Bertel O. Steen på Ullevål. Daglig leder Johnny ​Danielsen bekrefter overfor TV 2 at de har mottatt en tydelig skadet bil.

– Dette er helt åpenbart hærverk. Noen har gått etter bilen til Jan Gunnar med både viten og vilje. Kommer du opp i litt hastighet, så faller dekkene av. Hadde han kjørt i normal hastighet, hadde det vært fare for både hans eget og andres liv, forklarer han, før han fortsetter:

– Vi rister bare på hodet når vi ser dette. Det er ingen grenser på denne galskapen. Hvordan kan folk være villig til å gå så langt?

Anmelder situasjonen

– Jeg syns det er skremmende å tenke på hvilke konsekvenser dette kunne fått for meg selv og andre, om jeg hadde kjørt fortere hjem, sier Solli.

TV 2 har tatt kontakt med Oslo-politiet, de bekrefter alvoret i situasjonen.

– Hvis noen bevisst har skrudd ut boltene for å fremprovosere en ulykke, er dette åpenbart å betegne som svært alvorlig, ettersom man kan miste kontrollen over bilen. Her kjenner vi imidlertid ikke bakteppet og hva et eventuelt motiv er. Strafferammen vil avdekkes av en eventuell etterforskning, sier leder for trafikkorpset Finn Erik Grønli og leder for felles straffesaksinntak Trine Krok.

Solli er klar på at han skal anmelde hærverket. Han håper at overvåkingskamera i Nydalen-området kan gi svar.

– Om noen har sett noe, er jeg ekstremt takknemlig for tips, sier Solli avslutningsvis til TV 2.​