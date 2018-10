Jakten på kjærligheten-bonden Gudrun Austli (38) har en uventet utfordring til sine fire friere i kveldens episode.

Lammeunger

Gudrun er sauebonde, og setter frierne til en utfordring. De skal hjelpe henne med å sanke inn lammeunger, men det viser seg og ikke være så lett. De små dyrene er nemlig ganske ustyrlige.

For Gudrun er det viktig at frierne nå viser at de duger på gården og tar i et tak.

FRIERE: Jakten-bonden Gudrun Austli sammen med sine friere, Niklas Jønsson (fra venstre) Vegar Valbø, Tor Olav Aase Kåsa og Thomas Kongstad. Foto: TV 2

– Det er veldig viktig at en frier viser initiativ og tar del i gårdsarbeidet, men ikke minst at han kan samarbeide. Det er jo mye gøyere når man er to, sier Gudrun til TV 2.

– Vis hvem som er sjefen

Noen friere var litt hardhendte med lammeungene og får beskjed fra bonden om at de bærer de helt feil. Men at de var hardhendte og viser hvem som er sjefen, ga derimot også pluss i boka hos Gudrun.

– Det er bra å være bestemt når man jobber med dyr. Dersom det er usikkerhet rundt hvem som bestemmer, så vil dyrene ofte teste krefter og da er det også større sjanse for at de kan skade seg. Hvordan man jobber med dyr kommer med trening og ingen av frierne pekte seg ut som ubrukelige, avslutter hun.

Se Jakten på kjærligheten på TV 2 mandag klokken 20.