Norge slo Danmark 25-20 borte i Golden League i håndball søndag.

Likevel er danskene styrket i troen på at de kan få has på Norge når man kommer til EM i desember.

Men det krever helt spesielle tiltak.

– Vi må gi dem juling. Det er det som kreves, hvis vi skal ha en sjanse, sier landslagssjefen Klavs Bruun Jørgensen til dansk TV 2.

Han ergret seg over at det ble et tap, men så positive tegn.

Et godt forsvarsspill og gode keepere ble tungen på vektskålen for Norge.

VIL GI JULING: Den danske landslagssjefen Klavs Brun Jørgensen. Foto: Johansen, Carina

– Jeg mener vi kan slå Norge. I mine øyne er det selvfølgelig alle mulige taktiske og tekniske ting som kan justeres, men det viktigste er at vi må tro på at vi kan slå Norge.

– Nærmere Norge

Da mener han at duellene er sentralt.

De norske håndballstjernene syns imidlertid danskene var tøffe nok i oppgjøret søndag.

– Det er en kamp som er veldig tøff fysisk, og hard å komme seg gjennom. Det var en følelse av at ikke alt flyter, men så syns jeg vi jobber oss så bra gjennom det. Jeg syns de seirene er de aller beste, sa landslagskaptein Stine Bredal Oftedal TV 2.

Danskene er ikke skremt av det de så av et Nora Mørk-løst Norge.

– Vi er nærmere Norge enn det vi var før, sier keeper Sandra Toft.

– Jeg kan huske at vi spilte mot Norge i Horsens for to år siden og tapte med ti mål. Så det var oppløftende.

– Positivt

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror landslagssjef Thorir Hergeirsson var fornøyd med å slå Danmark, men aller mest med at de norske jentene viste stigning gjennom hele Golden League.

– Vi greier å stå bedre defensivt. Vi plukker ned store, sterke skyttere. Det kollektive forsvarsspillet, sammen med målvaktsspillet var det høye klasse på mot Danmark, sier Svele.

– Vi brenner for mye skudd, og sliter i noen faser av spillet, men jeg syns dette var positivt på veldig mange måter.