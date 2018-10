Jørgen Tolleifsen (18) skulle til å legge seg, like før klokken 03 natt til mandag, da han hørte noen mistenkelige lyder utenfor soveromsvinduet.

– Jeg lå og kikket på mobilen da jeg hørte lydene. Jeg var redd det var noen som forsøkte å stjele bilen min, så jeg listet meg bort til vinduet for å kikke. Det var da jeg oppdaget brannen, sier 18-åringen til TV 2.

Jørgen så at det gnistret opp og etter hvert oppdaget han lyset fra flammer i naboboligen. Han sprang inn på soverommet og vekket foreldrene.

– Jeg kastet på meg klærne, mens min kone ringte brannvesenet, sier pappa Henning Tolleifsen.

Fikk vekket naboene

Henning og sønnen løp over til nabohuset, som ligger på Tolvsrød utenfor Tønsberg, og dundret på dørene. Fortsatt var det så tidlig i brannforløpet at røykvarslerne ikke hadde reagert enda.

– Brannen utviklet seg svært fort, det var skikkelig skremmende å observere, sier Henning Tolleifsen.

De skjønte fort at de ikke klarte å bekjempe flammene med pulverapparat eller hageslange. Derfor konsentrerte de seg om å redde ut beboerne og kjøre bort bilene som sto parkert tett inntil huset.

Røykdykkere var på plass like etter alle beboerne var evakuert. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Paret i hovedetasjen har en liten sønn. Han kom ut med dynen rundt seg og fikk varme seg i en av bilene før brannvesenet og ambulansen kom på stedet, sier Henning og innrømmer at nattens hendelse fortsatt sitter i kroppen.

Tolleifsen tør ikke tenke på hvordan dette kunne ha endt, dersom sønnen ikke hadde vært våken.

– Det er flaks at sønnen min har høstferie og var våken da brannen startet. Det er skremmende å tenke på hvordan dette kunne ha endt dersom vi alle sov, sier han og rister på hodet.

Berømmer innsatsen

Brannvesenet i Vestfold skryter over Henning og Jørgens innsats under nattens brann.

– Beboerne i tomannsboligen kan takke naboene for at de kom seg ut i tide. Naboen fortalte oss at de slet med å få kontakt med den siste av de fire beboerne, men de fikk ut vedkommende rett før vi ankom stedet. Da var det full fyr i andre etasje, sier brannmester Trond Marin Abrahamsen i Vestfold interkommunale brannvesen.

Tomannsboligen er fullstendig utbrent etter nattens brann.

Utrykningsleder Kenneth Stensrud berømmer også naboenes innsats.

– Branner som skjer på morgensiden av natten er de farligste. Verken da vi kom eller under hele innsatsen hørte vi røykvarslere fra boligen. Så det er all grunn til å berømme naboene for deres innsats. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle til regelmessig å sjekke at de har fungerende røykvarslere. Ingen redder flere liv en røykvarsleren. Det er ikke alltid at den gode naboen kan komme deg til unnsetning, sier Stensrud.