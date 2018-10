Lavtrykk i kø: Disse får ufyselig høstvær

Østlendingene har så langt kunne juble over høyst brukbart høstferie-vær, men etter gårsdagens jubeldag med temperaturer opp mot 16-17 grader enkelte steder, blir det kjøligere i dag med temperaturer på rundt tolv grader.

Tirsdag blir det skikkelig ufyselig høstvær med regn over store deler av Sør-Norge, og temperaturer på sju til ni grader.

– Et nytt lavtrykk ligger ved Island i kveld og kommer inn over Sør-Norge i morgen. Det gir regn og kuling i Sør-Norge. Det vil blåse kraftigst på Vestlandet helt ned til Lindesnes med stiv kuling og kortvarig sterk kuling, forteller vakthavende meteorolog hos StormGeo, Beathe Tveita.

STORM.NO: Sjekk detaljert varsel for ditt sted her

Snø lengst i øst, nytt lavtrykk på vei

Hun forteller at nedbøren kan komme som snø i fjellet, og at det fra onsdag også vil kunne komme snø i lavlandet nord for Oslo.

– Fra onsdag morgen kan det komme snø fra Hamar og flere steder nord for Mjøsa. Der er det bare å finne frem vinterhjulene nå, sier Tveita.

I Midt-Norge og nordover ser det imidlertid langt bedre ut, dersom man ser bort fra Lofoten og Vesterålen, der det kan komme en del regn. Nord i Troms og Senja kan det også komme nedbør, med snø i høyden mellom 400 til 700 meter. I Finnmark blir det bra høstferie-vær tirsdag, men fra onsdag av kan det komme nedbør langs kysten.

I Midt-Norge blir det en sur og kald onsdag.

– Onsdagen blir det forbigående kjølig med sludd og snø i Trøndelag og Møre og Romsdal. Helt ned til 200 meter, sier meteorologen.

Vestlendingene får et avbrekk fra nedbøren onsdag, men natt til torsdag kommer det inn et nytt kraftig lavtrykk i Norskehavet som bringer med seg mye nedbør på nordvest-landet. Østlandet vil imidlertid bli liggende i le, og her vil man stort sett få oppholdsvær til og med fredag, slik det ser ut nå.

Kan bli vanskelige kjøreforhold

Fredag er det Vestlandet og Midt-Norge sin tur å ta høstferie, men skal du på fjellet fredag, tyder prognosene på at det kan bli vanskelige kjøreforhold.

– Fredag kveld kan det komme snøbyger vest i fjellene, helt ned mot 400-700. Det kan bli en ruskete fredag kveld med vestlig kuling og snøbyger, noe som kan skape problemer, sier Tveita, men understreker at varselet så langt frem i tid vil være mer usikkert.

Selv om nedbøren starter som snø om morgenen er det ventet mildere vær i fjellet ut over torsdagen, så for vestlendingene som har mulighet, kan det være lurt å legge høstferie-utfarten til utpå dagen torsdag.