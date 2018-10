Skolebrød og rundstykker med gulrøtter

Hva med lune rundstykker til frokost og smakfulle skoleboller til ettermiddagen?

Rundstykker med gulrøtter

2 gulrøtter

ca 1 ¼ l grovbakstmel eller 1 l fint hvetemel tilsatt 2 dl havregryn

1 pk gjær

2 ts salt

1 boks kesam, mager

ca 3 dl vann

Skrell og riv gulrøttene fint opp.

Bland mel, tørrgjær, salt og krydder i en bakebolle. Tilsett fingervarmt vann og kesam. Elt sammen, 4-5 min, til en glatt deig, tilsett eventuelt litt mer mel. Dekk med kjøkkenhåndkle eller tre en bærepose over bakebollen. Sett til heving i 40-50 min til deigen er dobbelt størrelse.

Ta deigen ut på et melet bakebord. Elt sammen og del i biter og trill ut til rundstykker (eller form til to runde eller avlange brød). Legg på et bakepapirkledt stekebrett. Dekk til og sett til heving i 45-50 min.

Stek i varm stekeovn 225 °C i 12-15 min på midterste rille for rundstykker eller på nederste rille i 40-45 min ved 200 °C for større brød.

Avkjøl på rist.

Lag gjerne dobbel porsjon, fine å fryse.

Skolebrød med havre og gulrøtter

For glutenfri: Bruk den glutenfrie bolleblandingen til Det glutenfrie verksted (kjøpes på dagligvarebutikk) eller erstatt hvetemel med Semper halvgrovt glutenfritt mel og glutenfrie små havregryn.

Melkefri: Erstatt melk med vann og smør med margarin uten salt og melk.

Best resultat får du om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok.

