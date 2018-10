TV 2 får kritikk i PFU

Utvalget mener TV 2 ikke har brutt punkt 4.3, som gjelder klagers privatliv.

At klager ikke ønsket å stille til et intervju, gjorde at TV 2 måtte sikre hans samtidige imøtegåelse på annet vis. Utvalget merker seg at klager skriftlig imøtegikk de beskyldingene som skulle publiseres. Etter utvalgets mening kan ikke klager forvente at alle svar gjengis i sin helhet. Det avgjørende er at meningsinnholdet i uttalelsene opprettholdes, jf. VVP punkt 3.7. Etter utvalgets mening fremkom klagers synspunkter på en akseptabel måte, selv om deler av ett svar ikke ble publisert i TV-innslaget. Utvalget merker seg at svaret ble publisert i sin helhet i nettartikkelen.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er at TV 2 har kuttet informasjon som var vesentlig for forståelsen av saken, jf. VVP punkt 3.2. Selv om enkeltopplysninger i saken hver for seg var korrekte, så mener utvalget at saken ikke ble opplyst bredt nok fordi en viktig informasjonsbit ble utelatt. I dette tilfellet manglet opplysningen om at angreretten hadde utløpt. Selv om det ble gjort feil fra selskapets side, mener utvalget at utelatelsen av en sentral opplysning, gjorde fremstillingen misvisende og unødig rammende for klager.

TV 2 har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. september 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Frode Hansen, Stein Bjøntegård, Nina Hernæs,

Nina Fjeldheim, , Kristin Taraldsrud Hoff, Sylo Taraku