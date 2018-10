Kim Stefan Jenssen trakk seg fra Farmen

De andre deltakerne uttrykker at det var uforventet at Kim reiste hjem uten å være i tvekamp, og at det vil merkes at en stor personlighet er borte fra gården.

– Vi er lei oss for at Kim måtte forlate Farmen. Han er en fargerik fyr som vi gjerne skulle sett mer av i programmet. Når det ble som det ble, så er det ingen «hard feelings» fra vår side. Vi ønsker Kim det beste, sier Alex Iversen.

REISTE HJEM: Etter at Kim Stefan Jenssen forlot Farmen-gården, er det tolv deltakere igjen på Gjedtjernet gård. Foto: Skjermdump TV 2

Spesielle evner

Før Kim flyttet inn på Gjedtjernet gård, fortalte han til TV 2 at han hadde flere kvaliteter som ville komme godt med på Farmen.

– Min mentale og fysiske styrke. Jeg er vant til å jobbe på trål, i tre måneder i strekk mellom 16 og 22 timer i døgnet. Når jeg klarer dét, så føler jeg at det ikke er så mye annet som kan knekke meg. Jeg er vant til å jobbe hardt, sa Kim, som er yrkesfisker.

40-åringen fortalte også at han oppdaget for omtrent ett år siden at han har evner innen sjamanisme og healing. Kim hevder at gjennom meditasjon kan innta sjelen til et dyr, noe han kaller shapeshifting.

– Det er ikke slik at jeg tar formen til en ulv eller en ørn eller en hval, men så lenge jeg har et forhold til et dyr, så kan jeg gå inn i meditasjon og gå inn i sjelen til det dyret og reise som det dyret. Da kan jeg bevege meg over store områder, rundt omkring på hele jorda, uansett om det er over eller under vann, forklarte han.

Evnene sine bruker han kun med gode intensjoner.

– Jeg bruker det til å helbrede jorda, mennesker og fortapte sjeler, har Kim tidligere sagt til TV 2.

GODE VENNER: Kim Stefan Jenssen fikk raskt et godt forhold til dyrene på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Første tvekamp-taper

Kim forlot gården dagen etter at Vidar Johansen (46) måtte forlate Farmen etter å ha tapt sesongens første tvekamp.

Men Farmen-oppholdet er ikke helt over for Vidar. I år vil nemlig deltakerne som taper tvekampen få en ny sjanse på Torpet. De flytter inn på husmannsplassen Brauter, ikke langt fra Farmen-gården, og der skal de kjempe om å få komme tilbake.

På Torpet finnes det allerede tre tidligere Farmen-deltakere: Lasse Bergseter (51), Camilla Cox Barfot (34) og Andreas Nørstrud (34).

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.​

​Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.​