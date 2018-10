TV-personligheten Hasse Hope, kjent fra blant annet NRK-programmet Karl Johan, er blitt en populær programleder og komiker.

Sånn har det ikke alltid vært. 32-åringen har en fortid som den minst kule eleven på videregående.

– Jeg var en stor nerd med nerdete hobbyer. Jeg var veldig opptatt av dataspill, japanske tegneserier og rare filmer fra Mongolia og Ukraina – interesser som folk synes var rare, sier Hope til God morgen Norge.

Ble aldri invitert på fest

Han var verken opptatt av alkohol eller festing, og satt for det meste alene.

– Jeg var ganske tjukk, og det gjorde at jeg gradvis fikk dårlig selvtillit. Det endte med at jeg var en del for meg selv og fant alle disse rare hobbyene så jeg skulle ha noe å gjøre, forteller Hope åpenhjertig.

Programlederen presiserer at han ikke var venneløs, men at de aller fleste ikke en gang visste hva han het.

– Jeg var upopulær i den forstand at jeg ikke ble invitert på noen fester, og det var ikke så mange som visste navnet mitt en gang. Det gjorde at jeg ble bevisst på hvordan jeg ble ansett, sier han, og legger til:

– I tillegg var det mange som bare kalte meg for Carlo, fordi jeg så litt spansk ut.

Trente seg til selvtillit

Som 18-19-åring begynte Hope å trene. Da kiloene etter hvert forsvant, kom selvtilliten tilbake.

– Jeg gikk ned i vekt på en sunn måte. Også hjalp det veldig at jeg bare gjorde noe helt annet. Jeg dro til Japan for å studere japansk, og der innså jeg hvor mange folk det fantes der ute som var sånn som meg. Der hadde jeg rom til å være meg selv.

Til tross for at ungdomsårene var tøffe, ville ikke 32-åringen vært foruten den vanskelige tiden.

– Det har formet meg veldig. Jeg utviklet tidlig en form for humor, for jeg måtte ha ett eller annet for at folk skulle like meg. Jeg så tre episoder av The Simpsons hver dag, og loggførte episodene for å forstå vitsene.

Bokdebut

Tiden som upopulær på videregående er over, men i dag har de ensomme kveldene med dataspill og tegneserier resultert i en boken «COMPis».

Hopes debutbok har høstet gode kritikker, og handler om en robot som er så nerd at ingen vil henge med ham.

– Tror du det er enklere å være nerd i 2018 kontra da du vokste opp?

– De siste årene har det blitt kult med nerdete hobbyer. Det å ha snevre interesser har blitt mer stuerent. Kanskje mye på grunn av Internett, der du kan få deg et miljø og komme i kontakt de du deler interessene med. Så jeg tror og håper at det er litt lettere å være en nerd i dag, avslutter han.