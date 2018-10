Nekter å svare på om han kommer til å gå av

Det har stormet rundt KrF-leder Knut Arild Hareide, etter at han fredag uttalte at hans eget parti bør bryte det borgerlige samarbeidet med dagens regjering.

Partilederen valgte under landsmøte på fredag å fortelle at han mener partiet for første gang i historien bør gå i samtaler med Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sikte på å danne regjering.

– Jeg kjenner på en god følelse for det som skjedde på fredag og føler jeg har fått utfordret partiet. Jeg tror ikke vi kommer til å løse problemet frem mot 2021 der vi er nå, og mener derfor det er viktig for oss å ta et valg, sa Hareide da han gjestet God morgen Norge mandag.

Vil ikke kommentere

På spørsmålet om han vil gå av som partileder dersom partiet sier nei til å følge han mot venstresiden, var svaret vagt.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i om jeg vinner frem, men dersom de velger å følge mitt syn, da skal jeg selvfølgelig jobbe videre, sier Hareide.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti har bestemt at det skal avholdes et ekstraordinært landsmøte om partiets retningsvalg 2. november.

I løpet av de neste ukene skal partiet ta en stor beslutning.

– Det er ikke jeg som skal bestemme dette, det er KrF. Vi kommer til å ta inn vårt øverste organ, det er mange hundre som sammen skal avgjøre dette. Det kommer til å være en ordentlig og ærlig prosess, understreker partilederen.

– Kan du lede partiet inn i en regjering som du selv ønsker å kaste?

– Jeg tror ikke det er bra for denne prosessen at det er mitt lederskap som debatteres og det vil jeg ikke spekulere i. Det er partiet som skal eie beslutningen.

Hareide mener det mest ideelle for partiet er å gå inn regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Fordelen med den regjeringen jeg peker på, med størst tyngdepunkt mot sentrum, er at den kan samarbeide begge veier.

Statsminister Erna Solberg mener Hareide har tatt en feil konklusjon når han ønsker at KrF skal samarbeide med venstresiden.

– KrFs ledelse har i dag lagt opp til en prosess for å gå inn i regjering. Vår dør står åpen for KrF, understreket Solberg, da hun fredag kveld kommenterte Hareides uttalelser.

Reagerer på tidligere kritikk

KrF-lederen sier det ikke ligger noen personlig til grunn for sitt ønske om å bryte samarbeidet med den borgerlige regjeringen, men understreker at han ikke er begeistret for kritikken han tidligere har fått fra Frp-politikere.