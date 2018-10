Supersupporter Manuel (69) haiket til VM-kamp – med lik i baksetet

Se Manchester United-Valencia på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 tirsdag fra 20.00!

Manolo med tromma, Spanias mest kjente supporter, har opplevd mye etter å ha først slått på ei tromme for 55 år siden.

– Jeg slo først på tromma for 55 år siden, og da tenkte alle at jeg var gal, sier Manuel Cáceres Artesero.

Men etterhvert begynte folk å venne seg til det, og han mener at både spillere og publikum etterhvert satte pris på det. Han begynte å ta med tromma på større og større kamper, og jobbet seg oppover i divisjonene. Etterhvert dro på han på kamper med de store klubbene i La Liga, som Valencia, Barcelona og Real Madrid.

Men det var da VM 1982 ble arrangert i Spania, at Manolo og tromma fikk sitt store gjennombrudd. Han bestemte seg for å haike rundt i landet og dra på så mange kamper som mulig i mesterskapet. Manolo merket fort at det var enklere å få haik i Spania om man er kledd i en dress i de spanske fargene og drar rundt på en gigantisk tromme. Men noen av turene var mer spesielle, som da han ble plukket opp av en ambulanse i Alicante.

– Baki lå en død fyr. Tromma måtte inn bak ved siden av liket, og jeg fikk sitte foran, forteller trommeslageren.

Driver bar et halvslapt steinkast unna Mestalla

Etter det har han fulgt landslaget veldig tett, og har nå vært med landslaget i totalt ti VM, sju EM og over 400 kamper. Han er såpass satt pris på av forbundet, at han får reise med landslaget, og fotballforbundet betaler alt utenom maten for supporteren med den store tromma.

ALLTID TROMME: Da Spania møtte Kroatia i Nations League tidligere i måneden var selvsagt trommen på plass. Foto: Heino Kalis/Reuters

Et halvslapt steinkast unna Valencias stadion, Mestalla, ligger Manolos bar, Tu Museo Deportivo. Den er dekorert av supporterutstyr og bilder av Manolo med mer eller mindre kjente gjester. Et av bildene viser Manolo på flyet hjem fra VM i Sør-Afrika med VM-trofeet i hendene. På en annen vegg henger et brev fra den spanske kongen som takker han for alt han har gjort.

Vi besøker baren hans et par timer før Valencias kamp mot Celta Vigo, og den er full av både hjemme- og bortesupportere. Jevnlig kommer det folk rundt på baksiden av baren som poserer for et bilde sammen med Manolo.

– Jeg har bodd 32 år i Valencia, folket liker meg, ikke bare her, men overalt, sier han ubeskjedent.

Opplevde storhetstiden, men nå: – Vanskelig å vinne noe i spansk fotball

Han har nå holdt til i byen i over tre tiår, og i starten hang han mye sammen med Valencias spillere, blant annet den store stjernen Mario Kempes, som ble toppscorer i VM i Argentina 1978. Han er ikke like nær dagens generasjon med spillere, men han har opplevd mange suksesser for klubben i løpet av de tre tiårene i byen.