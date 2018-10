21-åringen ofret livet da han reddet et helt passasjerfly midt under jordskjelvet

Historien om Anthonius går verden rundt etter han ofret sitt eget liv under jordskjelvet i Indonesia, skriver CNN.

Hittil er over 800 bekreftet døde etter jordskjelvet og den påfølge tsunamien som rammet Indonesia fredag.

Anthonius var på vakt i flygerledertårnet ved Mutiara SIS Al-Jufrie flyplass i Palu da skjelvet rammet bygget.

Mens alle kollegene flyktet for livet, ble Anthonius igjen for å sørge for at et Batik Air-fly kom seg trygt av gårde fra flyplassen.

Fryktet kollaps

Flykaptein Ricosetta Mafella var den siste personen som snakket med flygelederen.

– Batik 6231 rullebane 33 klar til avgang. Det var det siste han sa til meg, skriver Mafella i et innlegg på instagram.

Han legger i tillegg ved et bilde av flygelederen og skriver:

– Takk for at du passet på meg til jeg var i lufta.

Etter flyet var trygt i luften, hoppet Anthonius ut av fjerde etasje i frykt for at tårnet skulle kollapse.

Han ble fraktet til sykehus med indre skader og et brukket ben, og senere kjørt til en annen flyplass for å fraktes til et større sykehus. Anthonius ble erklært død før luftambulansen rakk fram.

SKJELV: Det har vært store ødeleggelser ved Anthonius tidligere arbeidsplass. Foto: Stringer / REUTERS

«Anthonius the great»

Flygelederen var bare én måned fra å fylle 22 år. Nå hyller kolleger den unge flygelederen, og omtaler ham bare som «Anthonius the great» på Twitter.

Lørdag ble kroppen hans båret av soldater til helikopteret som fraktet ham til Makassar, sør på Sulawesi, etter familiens ønske.

I en uttalelse kan AirNav Indonesia, som overvåker flynavigasjon, fortelle at de har hevet flygelederens rang etter heltedåden. Anthonius vil derfor være personen som har fått den raskeste forfremmelsen i historien.

– Dette knuste våre hjerter. Må Gud gi Anthonius den beste plassen ved siden av ham, sammen med andre ofre av Donggala-jordskjelvet, sier talsperson Yohanes Sirait i uttalelsen.

Masseflukt

I tillegg til et massivt tap av menneskeliv, har jordskjelvet ført til store konsekvenser for Indonesia. Mange bygg er ødelagt, inkludert tre ulike fengsler i Sulawesi. Omtrent 1.200 fanger skal nå være på flukt.

Flere av fangene skal ha flyktet for å redde sitt eget liv, men mange skal fortsatt være forsvunnet. Det skriver BangkokPost.

Alle de innsatte fra fengselet i Donggala skal fortsatt være på rømmen, etter de satte fyr på fengselet for å flykte. Det skal angivelig være et ønske om å treffe familien i områdene rammet av jordskjelvet som motiverte brannstiftelsen.