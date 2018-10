Den har vært på markedet i over 25 år, i lange perioder har Ford Mondeo også vært en av Norges aller mest solgte biler.

Mondeo har også markert seg som en av de mest kjøreglade bilene i klassen. Med den siste generasjonen har den også tatt et skritt i mer eksklusiv retning, med komfortabel kjørefølelse, god støydemping og mye utstyr tilgjengelig.

Likevel har salget falt kraftig. Så langt i år er Mondeo på 46. plass blant de mest solgte personbilene i Norge. Det er en historisk lav plassering for denne modellen.

Dagens Mondeo er søstermodell til Ford Fusion som selges i USA. Sistnevnte kom på markedet tilbake i 2012, mens Mondeo ble lansert to år etter. Vi snakker altså om en modell som har vært i salg en god stund

Batteriene i bagasjerommet

Hos Ford gjør man seg nå klare for en oppgradering av Mondeo. Den norske importøren har akkurat sendt ut pressemelding som forteller at modellen nå får en viktig nyhet: Nemlig hybridløsning, i kombinasjon med stasjonsvogn.

Dagens Mondeo finnes også i hybridutgave, men da bare som sedan. Det begrenser naturligvis salget. I tillegg har nok modellen tapt mye på at selve hybridløsningen virker som en "snarvei".

Batteripakken er nemlig plassert i bagasjerommet, den både stjeler plass og gjør utnyttelsen av det som er igjen av plass vanskeligere.

Slik ser det ut når Mondeo har både bensin- og elektrisk motor.

187 hestekrefter

Vi får ikke mange detaljer om den nye modellen, men Ford opplyser at "det resirkulerbare litium-ion batteriet på 1,4 kWh er plassert i gulvet bak baksetene". Forhåpentligvis betyr det at man har redesignet dagens løsning.

Nye Mondeo Hybrid kombinerer en spesialutviklet 2-liters bensinmotor med den elektrisk motoren. Til sammen yter disse 187 hk.

Batteriet blir blant annet ladet opp ved hjelp av bilens bremseenergi. Bilen er også utstyrt med en optimalisert eCVT automatgirkasse som ytterligere reduserer drivstofforbruket.

Stasjonsvogn er det som gjelder i denne klassen, denne karosseritypen står for 88 prosent av salget. Derfor blir det viktig for Ford at de nå får hybridløsning på Mondeo stasjonsvogn, .

Ikke ladbar?

Bilen kommer også med et eget system for å overvåke både drivstoff- og energiforbruk. Også elektrisk drevet luftavkjøling, elektrisk servostyring og spesielle kjøle- og vakumsystemer for motoren bidrar til lavere forbruk.

Ford sier det ikke direkte, men ut fra dette virker det helt klart at bilen ikke blir ladbar, men har en konvensjonell hybridløsning. For det norske markedet er det et klart drawback.

De ladbare hybridene kommer gunstig gjennom vårt avgiftssystem og har tatt store markedsandeler de siste årene. Av ikke-ladbare hybrider er det stort sett bare Toyota og Lexus som har oppnådd særlig salg.

Mondeo har vært i salg som hybrid i Norge siden 2015, uten at salgstallene akkurat har gått til værs.

Vinner-kombinasjon

Hos den norske importøren er man likevel optimistiske:

– Kombinasjonen av stasjonsvogn, drivstoffbesparende hybridteknologi, 187 hk og automatgir gjør denne nye utgaven av en av våre mest populære modeller gjennom tidene til et perfekt valg for mange norske kunder. Dette er en vinner-kombinasjon som vi har stor tro på, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Lansering skjer etter det vi erfarer i første halvdel 2019. Ford skriver selv at de vil komme tilbake med både forbrukstall og priser for den nye generasjonen Mondeo Hybrid når lanseringstidspunktet nærmer seg.

