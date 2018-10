Krzysztof (23) er Europas heteste spiss

Krzysztof Piatek.

Det er bare til å merke seg navnet først som sist. På over 70 år har ikke Serie A sett en bedre start på en sesong fra en spiss enn den 23-åringen fra Polen har levert.

Åtte mål på seks kamper

Søndag ble Piatek matchvinner i Genoas 2-1-seier over Frosinone med et herlig langskudd og en enkel avslutning på åpen mål.

Dobbelen fører sensasjonen opp på imponerende åtte scoringer på seks kamper i ligaen. Det er mest i de fem store ligaene i Europa.

Piatek, som totalt står med tolv mål på sju kamper i alle turneringer, var samtidig første spiss i Europa til å nå tosifret antall scoringer.

Toppscorere i topp fem-ligaene 1. Krzysztof Piatek (Genoa, Serie A) - 8 mål på 6 kamper

2. Neymar (PSG, Ligue 1) - 7 mål på 7 kamper 2. André Silva (Sevilla, La Liga) - 7 mål på 7 kamper 4. Eden Hazard (Chelsea, Premier League) - 6 mål på 7 kamper 5. Ondrej Duda (Hertha Berlin, Bundesliga) - 5 mål på 6 kamper

23-åringen kostet Genoa bare 42,6 millioner kroner og viser seg allerede å være et kupp for laget fra havnebyen, som ligger på sjuendeplass i Serie A. Seier i kampen de har til gode vil føre dem opp á poeng med serietoer Napoli.

– Piatek er alltid viktig for oss selv om han ikke scorer mål, fordi han kjemper for hver eneste ball og er den første som jobber hjem og hjelper forsvaret. Han styrer spillet, sa Genoa-trener Davide Ballardini ifølge Football Italia etter søndagens seier.

«Den nye Lewandowski»

Piatek ble hentet til Genoa etter å ha strålt i hjemlig liga. På sine to sesonger for Cracovia leverte 23-åringen 32 mål på 65 kamper hvor 21 mål i den siste sesongen gjorde ham til toppscorer i Ekstraklasa.

De imponerende tallene ga Piatek en plass i Polens bruttotropp til VM, men med solide navn som Robert Lewandowski og Arkadiusz Milik i de polske rekkene er veien til en startplass krevende for Piatek. Den glitrende starten på sesongen i Serie A hjelper imidlertid på, og i høst debuterte han fra start i 1-1-kampen mot Irland.

Allerede omtales han som "den nye Robert Lewandowski" - kanskje ikke så rart om man ser på Piateks ferdigheter og hva han leverer på banen.

I Genoa-leiren føler man seg allerede sikre på at man har funnet gull.

– Jeg er nesten redd for å snakke om Piatek fordi det fører bare til press på ham. Men han virker å ha hele pakken. Jeg har følelsen av at han virkelig kan bli en viktig spiller, men jeg prøver hviske det i stedet for å rope det, sa Ballardini etter Piateks første Serie A-kamp ifølge Goal.com.

Genoa-president Enrico Preziosi var også lykkelig over Serie A-debuten til Piatek, som siden har scoret i hver eneste kamp han har spilt for klubben.

– Jeg gikk for ham etter å ha sett video. Jeg så noen klipp og dagen etter fullførte jeg avtalen i frykt for at noen andre ville ta ham. Jeg betalte 4,5 millioner euro for ham, men du ser hvor mye han vil være verdt om noen år, sier Preziosi.