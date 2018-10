Det kom litt ut av det blå da Cristiano Ronaldo brått forlot Real Madrid til fordel for Juventus i sommer.

Men avgjørelsen var alt annet enn hastig. Avisen El Mundo avslører nå hvorfor portugiseren fikk nok av livet i den spanske hovedstaden.

De pågående problemene med den spanske skattefuten, og det han oppfattet som manglende støtte fra Real Madrid i saken stod sentralt.

Ifølge El Mundo var begynnelsen på slutten et møte hos sin agent Jorge Mendes 11. mai.

Der tok han et ampert oppgjør med blant andre sin advokat Carlos Osorio, som følge av skatteproblemene som var begynt å tårne seg opp.

– Hvem er ansvarlig for å håndtere dette? Jeg har ikke studert, og har alltid spilt fotball, men jeg er langt fra dum og stoler ikke på noen. Det er derfor jeg alltid betaler rådgiverne mine ekstra 30 prosent. Jeg vil ikke ha noen problemer, er Ronaldo sitert på.

– Jeg sa aldri at jeg ikke ville betale skatt! Jeg vil vite hva som skjedde.

Misnøyen med klubben

I juni ble portugiseren dømt til betinget fengsel, og å betale tilbake 175 millioner kroner, i en dom han senere aksepterte.

Men El Mundo skriver at det ikke bare var representantene sine Ronaldo var sint på, men også Real Madrid.

For det første var klubblegendene litt misfornøyd med betingelsene i sin nye kontrakt etter Champions League-finalen i 2017. Kontrakten skal ha blitt økt fra ca. 200 millioner kroner i året netto til 235 millioner kroner netto (21-25 millioner euro).

Det var, hevder avisen, drøyt 50 millioner kroner mindre enn han håpet på.

Ronaldo hadde også håpet på at Real Madrid offentlig ville støtte han i skattesaken, slik Barcelona gjorde for Lionel Messi. Den støtten kom aldri, samtidig som han følte at klubben satte Alfredo Di Stefano foran ham i klubblegende-rekken.

Det såret egoet hans.

Dragkamp

Da 33-åringen gjorde sin misnøye kjent, svarte Real Madrid-president med at Ronaldo kunne få gå – om noen betalte nok.

Både AC Milan, PSG og Manchester United signaliserte interesse, men til slutt var det Juventus som trakk det lengste strået.

– Jeg følte at tiden er kommet for å åpne et nytt stadium i livet mitt, og derfor har jeg bedt om å få forlate klubben. Jeg føler meg klar for en endring, og jeg ber alle, og spesielt våre supportere, om å forstå meg. De har vært ni fantastiske år. Det har vært en spennende tid for meg, men jeg vet veldig godt at jeg aldri vil glemme det jeg har opplevd i Madrid, skrev Ronaldo i et avskjedsbrev til Real Madrid-fansen.

Juventus har startet sesongen forrykende med sju strake seirer i ligaen.

Ronaldo måtte vente litt på sitt første Serie A-mål, men scoret to mot Sassuolo, og fulgte opp med et mål til mot Frosinone. I helgens 3-1-seier over Napoli var han nest siste Juventus-spiller på alle tre målene.