Politiet går ut med nye spor etter funn av død mann i Lier

Det ble sikret en DNA-profil av mannen, til tross for at dette var utfordrende.

– Vi har undersøkt tennene. I dette tilfellet var det kun underkjeven som var igjen, og der satt det to tenner, sa Harald Skjønsfjell, leder for Kripos' ID-gruppe, til Åsted Norge forrige uke.

Manglet ytterste ledd på høyre pekefinger

Han fortalte også at politiet bet seg merke i en annen detalj ved liket.

– Under obduksjonen ble det påvist at han mangler det ytterste leddet av høyre pekefinger. Det kan være en amputasjon, men det er også litt usikkert, sa Skjønsfjell.

Politiet håper nå funnene i saken og nye tips kan føre dem nærmere svaret på hvem den uidentifiserte mannen er og hva som skjedde med ham.

– Om vi kommer til å lykkes her tror jeg kanskje tiden vi har foran oss vil vise. Her kan det være viktige tråder vi får inn som kan ha betydning. Vi har et gått håp om at det kan ligge et svar her, sier etterforskningsleder Håkestad.