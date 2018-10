Instagram-kjendis Tara Fares fra Irak ble skutt og drept mens hun kjørte sin hvite Porsche i et boligområde for overklassen i Bagdad torsdag, melder AFP.

Drapet er det fjerde i rekken på unge kjente irakiske kvinner i løpet av få måneder.

Fares ble drept av to personer på motorsykkel som skjøt mot henne mens hun satt i bilen sin. Hun ble truffet av tre kuler, og døde på stedet.

Uredd moderne kvinne

Fares hadde 2,7 millioner følgere på Instagram, og var den kvinnen i Irak med størst suksess som influencer på sosiale medier.

Hun jobbet også som modell, og ble nummer to i Miss Irak-konkurransen i fjor.

Fares, som opprinnelig var fra Erbil i den kurdiske delen av Irak, hadde mottatt mange trusler.

I en Instagram-post i juli skrev hun: «Det skremmer meg ikke at det finnes folk som fornekter Gud. Det som skremmer meg er at det finnes folk som vil drepe og slakte for å bevise Guds eksistens»

Fire dødsfall

Drapet skjedde to dager etter at den kvinnelige menneskerettighetsaktivisten Suad al-Ali ble skutt og drept i byen Basra sør i Irak.

To andre sterke kvinner har de siste to månedene omkommet under mystiske omstendigheter. To kvinner, Refeef al-Yaseri og Rasha al-Hassan, som eide sine egne skjønnhetssalonger døde i sine hjem i august. Dødsårsakene er ikke offentliggjort, men en irakisk minister antyder at de ble drept av religiøse fanatikere, ifølge The Telegraph.

– Etter pilotene, legene, professorene og andre, er det nå skjønnhetsindustrien som angripes, Faiq al-Sheikh Ali.

Etterforskes

Den irakiske innenriksministeren har besluttet at drapet på Fares skal etterforskes. Det er foreløpig ingen mistenkte i saken, men drapet vekker sinne både i Irak og verden forøvrig.

– Vold mot kvinner og menns forsøk på å dominere kvinner ved tvang, vil svekke Irak på alle tenkelige måter. Begge halvdeler av laget må være på banen for å gjøre Irak sterkt igjen, skriver Storbritannias ambassadør til Irak i en uttalelse gjengitt i den irakiske avisen Rudaw.