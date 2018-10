Canada og USA er blitt enige, og handelsavtalen NAFTA (North American Free Trade Agreement) består, ifølge kilder som har snakket med CNN og Reuters.

Partene har jobbet gjennom helgen for å nå Donald Trumps frist, og de siste punktene som har blitt forhandlet om har vært USAs tilgang på canadiske meieriprodukter og tollmurene på biler som USA har satt.

Rådgiver for Det hvite hus, og svigersønn til president Trump, Jared Kushner, har vært sentral i helgens tautrekking.

Tidligere har det vært amper stemning mellom partene, og Trump har tidligere truet Canada med blant annet høye tollmurer. Onsdag sist uke sa president Trump at han hadde sagt nei til et møte med sin kanadiske motpart, men en talsperson for statsminister Justin Trudeau uttalte at de aldri hadde bedt om et møte.

Tidligere har også Trudeau avlyst et forhandlingsmøte med Trump på grunn av krav om at avtalen måtte fornyes hvert femte år.

Den tredje partneren i NAFTA er Mexico, som allerede er blitt enige med USA om rammeverket.