En enebolig ved Tolvsrød i Tønsberg sto i full fyr i natt.

Brannen ble registrert klokken 02:46.



På Twitter skriver politiet at alle de fire beboerne som er registrert på adressen kom seg ut av huset. Det skal ikke være meldt om personskader.

Klokken 04.00 opplyser politiet til TV 2 at brannvesenet har kontroll på brannen, og at beboerne i huset er innlosjert på hotell over natten.